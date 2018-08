Rendszeresen összevizelik a lámpabolt bejáratát és környékét - Rejtélyes pisifantom a Dózsa utcában

Köztisztasági szabálysértés



Ha valaki az utcán végzi el a dolgát, az ellen a rendőrség köztisztasági szabálysértés miatt indíthat eljárást. A törvény egészen pontosan úgy szól: aki a közterületen, a közforgalom céljait szolgáló épületben vagy közforgalmú közlekedési eszközön szemetel, ezeket beszennyezi, szabálysértést követ el, amely miatt a közterület-felügyelő, természeti és védett természeti területen a természetvédelmi őr, helyi jelentőségű védett természeti területen az önkormányzati természetvédelmi őr, az önkormányzat közigazgatási területéhez tartozó termőföldeken a me-

zőőr is kiszabhat helyszíni bírságot.

Felfordul tőle az ember gyomra – mondja Bencsik Erzsébet. A vizeletből nemcsak a járdára, hanem a bolt előtti szőnyegre is jut. Fotó: Frank Yvette

– Nem csak a hétvégén történik meg, teljesen változó az időzítés. Csütörtökről péntekre virradóra is előfordul, de most reggel is volt friss vizelet az üzlet előtt. Néha sztrájkolok és nem takarítom fel, mert szerintem nem az én feladatom a szegedi belváros takarítása – mondta a Dózsa utcai Otthon-Lux lámpabolt vezetője.Bencsik Erzsébet azért van felháborodva, mert egy ideje valaki vagy valakik összevizelik az üzlete bejáratát és az annak helyet adó épület környékét.– Télen kezdődött, de akkor még nem tudtam kitalálni, mi lehet az a folyadék az üzlet előtt, mert a hidegben nem éreztem a szagát. Most viszont elviselhetetlen. Biztos, hogy emberi vizelet, mert a kutyáénak más a szaga – magyarázta az üzletvezető, akinek gyakran úgy kezdődik a napja, hogy egy vödör vízzel és fél üveg hipóval felmossa a bejárat környékét. – Aztán másnap kezdődik elölről – tette hozzá. Az egész azért furcsa Erzsébetnek, mert a lámpabolt éjjel is ki van világítva.A bejárat előtt egy kis dobogó található, amelyet szőnyeg borít. Ezt is teljesen átitatta a vizelet, a foltok jól láthatók rajta.– Felfordul tőle az ember gyomra. Nemcsak nekünk szól, a ház is kap belőle, de annak is ideérződik a szaga. A buszmegállóba, a padra és az alá is rendszeresen odavizelnek. Már leülni sem merek rá, de a táskámat sem teszem oda – magyarázta. Erzsébet nem a hajléktalanokat okolja, szerinte szándékos a vizelés.– Hogy milyen formában kerül ide, azt nem tudom, de már az is megfordult a fejemben, hogy valaki összegyűjti és itt locsolja szét a vizeletet – folytatta Erzsébet, aki egyik éjjel megfigyelőakcióba kezdett. Mivel a lámpabolt környékén több szórakozóhely is található, egyik éjjel nem mentek haza, hanem kolléganőjével elrejtőztek az üzletben, hogy meglessék a pisifantomot. Akciójuk azzal a végeredménnyel zárult, hogy nem a szórakozóhelyek közönsége vizeli össze a bolt bejáratát.Az utcai vizelés mellett egyre gyakrabban fordul elő Szeged belvárosában, hogy hajléktalanok fényes nappal a főutcán vagy annak környékén könnyítenek magukon. Hatalmas felháborodást váltott ki, amikor megírtuk, hogy egy jól ismert, fedél nélküli férfi az egyik Kölcsey utcai virágládába ürített több vendéglátóhely közvetlen közelében (2018. május 12.: Gyomorforgató: Kölcsey utcai virágládába ürített fényes nappal egy hajléktalan).A Mérey utca egyik udvarában pedig nagy- és kisdolgukat végző, szerelmi életet élő, ittas és hangoskodó hajléktalanokra panaszkodtak a lakók lapunknak (2018. április 19.: Belvárosi udvarban végzik a dolgukat a hajléktalanok: senki nem tudja megoldani a Mérey utcában élők problémáját). Akkor a városrész önkormányzati képviselője, Binszki József azt mondta, a hajléktalanságra a társadalom sem tud megfelelő választ adni, nemhogy ő.