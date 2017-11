Rendületlenül büdös a víz - újra mossa a vezetékeket a szolgáltató Szegeden

– Tiszta vizet szeretnénk önteni a pohárba. Ez nem az – mutatta a Kossuth Lajos sugárúton lakó Csapi Benő. Fotó: Frank Yvette

– Émelyítő vegyszerszagú a meleg vizünk. Jeleztem a kazán kezelőinek, ahonnan kapjuk, ők azt mondják, már a beérkező hideg víz ilyen – panaszkodott Csapi Benő. Kossuth Lajos sugárúton lakó olvasónk megmutatta, jelenleg éppen nem sárga a vizük, de a büdössége mellett hónapok óta a színével is gondjuk van. Inni víztisztítón keresztül engednek hideget régóta, az egyébként is rendben van. Fogmosáshoz, mosogatáshoz és fürdéshez viszont meleget használnak. Attól folyamatosan hányingere van a nyugdíjas férfinak. Más környékbelieket is megkérdezett, náluk ugyanez a probléma.

Tápén Pikó László ugyancsak a víz minőségét kifogásolja. – Jó egy hete olyan záptojásszagú, hogy kifordul tőle az ember gyomra – engedte meg a férfi a fürdőkád csapját. Pillanatok alatt undorító bűzzel telt meg a fürdőszoba.

– Pár pillanatig engedem a vizet. Kár, hogy ezt a szagot nem lehet lefényképezni – mondta a tápai Pikó László. Fotó: Frank Yvette

Újabban a gyomrával orvoshoz kellett fordulnia, arra következtet, hogy a víztől lehet panasza, étvágytalansága. Olvasónk hangsúlyozta, nem vádol senkit, de nem látja a megoldást.– Ha nagyanyám leáztatja a munkásruhámat hajnalban, már be sem tudok jönni mosdani, annyira förtelmes a szag. Pedig mi ezt a vizet innánk, ezzel főznénk, mosogatnánk is, elvileg. Merthogy mostanában inkább ásványvizet veszünk – sóhajtott.A panaszokat eljuttattuk a szegedi vízműnek. Érdeklődésünkre a szolgáltató megismételte a napokban kiadott közleményét. Abban azt írta, hogy az új víztisztítási technológiák működtetési tapasztalatai alapján várható volt, hogy a közel 700 kilométeres hálózaton vízminőségi gondok jelentkeznek. Ezek a rendszer beindításakor a megváltozott kémiai összetételű víz miatti íz-, szín- és szagproblémák (2017. november 27.: Megint hálózattisztítás).

Makón is gond van a vízzel

Mossák a vezetéket

A szolgáltató azt is hozzátette, hogy fokozatosan áll át az új rendszerre, a hibabejelentések alapján pedig azonnal intézkedik, beavatkozik, ha szükséges, például a hálózat tisztításával. Az elmúlt hónapok üzemeltetési adatai azt mutatják, hogy a várható módon tisztul a hálózat, fokozatosan csökkennek a színproblémákkal kapcsolatos fogyasztói panaszok. Számos helyen azonban a lokális intézkedések nem vezetnek megfelelő eredményre, ezért a társaság szeretné meggyorsítani a tisztulási folyamatot.Ennek érdekében a vízmű hétfőn átfogó hálózattisztítási programot indított, amelyben intenzív ütemezéssel ismét átmossa a hálózatot a problémás területeken. Ez átmenetileg nagyobb zavarossággal, szín- és szagproblémákkal jár. A társaság azt is hangsúlyozta közleményében, hogy a szolgáltatott ivóvíz megfelel a kormányrendeletben meghatározott paramétereknek, fogyasztásra alkalmas, az egészségre nem ártalmas.Hiába költöttek el Makón és a környező 16 településen a 2014 őszén indult térségi ivóvízminőség-javító programra közel 4 milliárd forintot, az új rendszer a nagyéri térséget leszámítva még mindig nem üzemel, mert a szakhatóságok jelezték: a hálózat baktériummal fertőzött. A Miniszterelnökség megbízásából készült szakértői vélemény szerint ez tervezési és kivitelezői hibák sorozatának eredménye. A társulás további nettó 559,5 milliós támogatást kapott annak érdekében, hogy a problémákat megoldják, kérdéses azonban, hogy az az összeg elég lesz-e. Makón és környékén addig is a régi vízellátó rendszer működik, ami a szolgáltató szerint iható vizet ad – még ha például a színe sárgás is, mint Csanádpalotán. Aki a szigorúbb, uniós szabványnak is megfelelő ivóvízre vágyik, minden érintett településen talál ilyet biztosító konténert.Érdeklődésünkre a vízmű azt a tájékoztatást küldte, hogy Szegeden az első ütemben most péntekig éjszakánként 20 és 6 óra között az Északi városrészben, Rókuson és Tarján területén mossák a vízhálózatot. Ugyancsak péntekig napközben 8-tól 15 óráig Szentmihály, Gyálarét, Klebelsbergtelep és Kecskéstelep területén is dolgoznak. A jelzett időszakokban átmeneti nyomáscsökkenésre, vízhiányra lehet számítani, és a víz zavarossá válhat. A víz fogyasztásra alkalmas, bár intenzív folyatás és ülepítés szükséges lehet. Javasolják, hogy munkakezdés előtt mindenki vételezzen a napi szükségletének megfelelő ivóvizet. Kérik a lakosságot, valamint az érintett területek intézményi és ipari fogyasztóit, hogy vízzel üzemelő háztartási gépeikre, műszaki eszközeikre fokozott figyelmet fordítsanak.