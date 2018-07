Reneszánsz hangulat a szegedi Mátyás téren - képgaléria

Pénteken – a Mátyás Király Emlékév keretében – Hunyadiakról szóló vándorkiállítással nyílt meg a Nándorfehérvári Emléknap. Szombaton reggel a résztvevők dobosokkal, zászlóforgatókkal közösen vonultak végig a belvároson. A Mátyás téren középkori fegyvereket is kipróbálhattak az érdeklődök és őseink harci ruháit is magukra öltötték. Misku Péter Istvánra egy láncinget, más néven sodronyvértet adott rá a szentesi Hunyadiak Örökében Történelmi Hagyományőrző Egyesület egyik tagja. A korabeli ruhákat viselő tagok igencsak megizzadtak, hiszen öltözéküket a kódexek lírásai alapján készítették. Abban az időben kisebb jégkorszak volt, így azok vastag posztóból készültek. A legnagyobb népszerűsége a lovas solymász bemutatónak volt, Krekács Zoltán Pannonhalmáról érkezett, 25 éve solymászik és azon szerencsés emberek egyike, akinek a munkája egyben a szenvedélye is. Ő az egyetlen az országban aki ezt a régi hagyományt őrzi és bemutatja. Három sólymot hozott magával? Barnabást, Északi Szelet és egy fiatal himalájai sólymot, amely idén született. Zoltán egy barátjával a Mezopotámiából származó, kurd Diárral közösen élő zenére adta elő Ég és Föld bemutatóját, melyet tátott szájjal néztek a gyerekek.Kohári Nándortól az esemény főszervezőjétől megtudtuk, főleg kisgyermekes családok érkeztek, olyannal is találkozott aki annó még gyermekként volt itt, ma már kisfiát hozta el a nándorfehérvári csata emlékére rendezett eseményre.