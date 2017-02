Résen kell lenni, ha külföldre készülünk

Az üggyel kapcsolatosan a Csongrád Megyei Kormányhivatal is arra hívja fel a figyelmet, hogy pontosan kell tájékozódni, mielőtt hosszabb ideig tartózkodnánk külföldön. Simkó Attila ügyében pedig azt írta a hivatal, hogy ők jogszerűen jártak el: az egyetemista magyar egyetemen megszűnt jogviszonya miatt csak helyettesítő igazolást adhattak, ami három hónapig érvényes. A hivatal ezt követően már csak akkor adhat ki Európai Egészségbiztosítási Kártyát, ha újabb jogviszony jön létre, illetve kifizet havonta 7110 forintot. Azt is hozzátették, hogy telefonon egyeztettek Simkó Attilával, amely során kiderült, hogy Svédországban nem biztosítási szerződést kívánt kötni, hanem svéd személyi igazolványt akart igényelni. Az igényléshez a svéd hatóság kérte tőle az Európai Egészségbiztosítási Kártyát, ami neki nem volt.Simkó Attilától úgy tudjuk, hogy Svédországban még mindig nem rendeződött az egészségbiztosítása, bár az ottani hivatalban ismételten jelentkezett.A Csongrád Megyei Kormányhivatal arra is figyelmeztetett, hogy dupla biztosítása senkinek nem lehet, magyarul, ha valakinek külföldön van biztosítása, azt feltétlenül be kell jelentenie a hazai hivatalban. Arról, hogy a célországban milyen feltételekkel, milyen okmányok meglétével kötnek biztosítást, előre érdemes tájékozódni.