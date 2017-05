Reszkethetnek a rapsicok: csaknem 18 millióból szerelték fel a megyei horgászokat!

– Vadkamerát is ki tudunk majd tenni éjjelenként – Láda Gáspár, a Magyar Országos Horgász Szövetség Csongrád megyei ügyvezetője azokat az eszközöket sorolta, amelyeket vagy már megkaptak, vagy még májusban szállítják a megyei szövetséghez.



A vadkamerák éjjel is látó eszközök, amelyeket azokon a helyeken fognak kitenni, ahol a tapasztalat szerint gyakrabban fordulnak meg az illegális, azaz engedély nélkül pecázók. Rapsicok ellen szerelte fel a megyei szervezeteit a Magyar Országos Horgász Szövetség. Összesen 400 millió forintot költöttek el, terepjárókat, csónakokat, kamerákat vásároltak, ezek egy részét kapták meg a napokban a megyei szervezetek. A Csongrád megyei horgászok összesen 17,9 millió forint értékben kaptak egy Toyota Hilux terepjárót, már beszerezték, de később szállítanak három motorcsónakot, amelyek közül egy erősebb, 30 lóerős. A rapsicok üldözésében is használható, hang és kép rögzítésére alkalmas telefonokat is kapnak a megyei halőrök.



A tizenkét alkalmazott halőr egyébként fejenként egy 24 darabból álló felszerelést is kap hamarosan, az évszakokra válogatott öltözetek ára egy főre 250 ezer forintba került. Az eszközökre pályázott a megyei szövetség, az elnyert pénzt a halőrzés technikai biztosítására lehetett fordítani. A szövetség szerint az orvhalászok sokszor annyi kárt okoznak, mint amennyi pénzt elköltöttek a halőrzés technikai biztosítására.