Retró mentés és törött bordák a mentőnapon - videó a felvonulásról

Már a délelőtti retró mentési bemutatón megtelt a tér. A korhű ruhát viselő szakemberek megizzadtak míg ellátták és a mentőkocsiba emelték a sérültet, miközben a műsorvezető részletesen ismertette nem csak az elvégzett feladatokat, hanem az ahhoz használt több évtizedes eszközöket is.Így azt is megtudhatta a közönség, hogy a retró mentéshez használt lengyel, 2100 köbcentis Nysákból 8100 darab szolgált Magyarországon, amelyek egymilliárd kilometer teljesítettek.A tér két szélén felállított sátrakban az Országos Mentőszolgálat mentéstechnikai és oktatóeszközeinek bemutatója zajlott. Kisebb tömeg gyűlt össze Horváth András mentőápoló sátránál, aki újraélesztési technikákat mutatott be kisbabán és felnőtteken.– Hoppá, most eltörtem egy bordát – mondta, miközben kitartóan pumpálta a mellbimbókat összekötő vonal mentén a bábu mellkasát. Mint kiderült, a közel egy évtizede elhunyt popsztár, Michael Jackson újraélesztésére tett kísérlet során is eltörték a világsztár bordáit, de mint a mentőápoló fogalmazott, törött bordával lehet élni, de keringés nélkül nem.Mártha Flóra kisfiával, Keller Tamással érdeklődött, mi a teendő akkor, ha Tamás tíz hónapos kishúga, Szandra légzésfigyelője beriaszt. Horváth András szakszerűen elmagyarázta és a be is mutatta, mi a teendő. A lényeg, hogy nem kell szívbajosnak lenni, a fejjel lefelé fordított kisbabát határozottan hátba kell verni, vagy a mellkasára kell határozott nyomást kifejteni.