Rettegnek a hidegtől: a kiskertekben élők közül sokaknak gondot jelent a fűtés a tél végén

Az Európai Környezetvédelmi Ügynökség tavalyi levegőminőségi jelentése szerint Magyarországon évente több mint 14 ezer ember idő előtti elhalálozását okozza a légszennyezés, az azzal összefüggő megbetegedések száma pedig meghaladhatja az évi egymilliót. A szakértők sürgetőnek tartják a lakossági fűtés, égetés által okozott légszennyezés csökkentését. Bándi Gyula, a jövő nemzedékek érdekeinek védelmét ellátó biztoshelyettes keddi sajtótájékoztatóján kiemelte, hogy a lakossági fűtés szociális nehézségei sem adhatnak alapot más emberek egészségét érintő jogainak sérelméhez.

– mutatta a Ballagi-tói kiskertek egyik név nélküli utcájának lakója.Dreghici Zoltán és felesége, Zsuzsi 18 éve laknak az egyszobás fehér kis házikóban, amit a két kezükkel építettek fel közel húsz évvel ezelőtt.– Nemrég kaptam szívinfarktust, a deszki tüdőkórházban is ápoltak, de egyre romlik az állapotom. Leépülőben vagyok, amire az időjárás is rátett egy lapáttal – sóhajtott lemondóan házigazdánk, aki négy réteg ruhában és sapkában feküdt az ágyban. A légzését oxigénpalack segítette.– mondta.A hideg szobában beszélgetve a leheletünk is látszott. Meleget csak egy tenyérnyi elektromos hősugárzó és a gázon fövő csirkepaprikás adott.– csatlakozott a beszélgetéshez Zoltán felesége, Zsuzsi.– Hiába gyújtunk be, kevés a gallyakból álló tüzelő. Amúgy is csak füstöl az egész, mert ilyen állapotban nem bírtam felmenni kitisztítani a kéményt – tette hozzá István. Felesége kikísért minket, és azt mondta, nekik senki nem jön segíteni. – Soha nem kértem semmit, elvagyunk valahogy. Semmi más nem kéne, csak tűzifa – tette hozzá búcsúzóul.Aki először jár a Ballagi-tói kiskertekben, könnyen eltéved. Itt névtelenek az utcák. A hétvégi telkek közti keskeny ösvényeken bolyongva találkoztunk Kolompár Jenővel, akiről már korábban is írtunk lapunkban. A férfi 12 éve él a kiskertekben (2015. január 30.: Kutyafalkával él együtt a Ballagi-tónál). A kutyafalkának nyoma sincs, Jenő is másik telekre költözött. Zeusz, a vidám labrador üdvözölt minket. – Hétfőn, szerdán és pénteken járok be a legjobb barátomhoz, Nagy Jánoshoz Szegedre, aki rengeteget segít. Ő intézi a faanyagot – mutatta a bútorlapokat.– Ez az én kis zugom – invitált minket a parányi kunyhóba, ahol hárman már állva sem fértünk el. A sarokban lévő kályha kellemes meleget adott. – Samottos, zsír új az egész, a csövek is – mutatta büszkén a kis kandallót. Jenő azt mondta, nem érte felkészületlenül a tél végi hideg, mert hallgatja a rádióban az időjárás-jelentést, így tudta, hogy egy anticiklonnak köszönhetően lecsap ránk a szibériai hideg, majd egy mediterrán ciklon miatt a hóesés. Jenő kis kunyhója öt óra alatt kihűl, azt mondta, amikor hazajött a guberálásból, mínusz két fok volt odabent.Az egyik kiskert szívességi használója szégyellte a helyzetét élettársával, ezért azt kérte, ne fotózzuk. – A fával vagyunk nagyon sokat bajban. Nincs segítségünk. A múltkor elkaptak a rendőrök, mert vittem a fát az ártéri erdőből, 86 ezer forintra büntettek. Még a vékony gallyakat se adják ide, az is ott rohad az erdőben – méltatlankodott István.– Nem nagyon szeretem ezt a hideget – jelentette ki Klézli Terézia, aki három gyermekével él Subasa második legforgalmasabb utcájában, az M5-ös autópályával párhuzamosan futó Maty-parti úton. A házba nincs bevezetve a gáz, elektromos radiátorral fűtik a szobát és a fürdőt. – Most 24 ezer 87 forint volt a villanyszámlánk, de ettől a hidegtől a következő számla biztos húzós lesz. Tavaly a nagy hidegben 100 ezret fizettünk, mert az elektromos sütővel is fűtöttünk. Most is annyira számítok. Tizenvalahány éve itt élünk, volt már ennél rosszabb is, amikor a víz is megfagyott az asztalon – mesélte az asszony.