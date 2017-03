Rezervátumba menekítik a határról a földikutyákat

– Már elkezdtük a földikutyák begyűjtését – magyarázta Csorba Gábor , a Természettudományi Múzeum főmuzeológusa. A tavalyi kimenekítések idén is folytatódnak, a szakember szerint sikernek számít az, hogy a határzár megépítésével megzavart élőlények számára egy nyugodt környezetben rezervátumot hozhatnak létre. Erről a Magyar Közlönyből szerezhettünk tudomást, egy 114 hektáros területet tudnak biztosítani a veszélyeztetett faj megmentésére.A közvélemény 2012-ben szerezhetett tudomást a különleges, szem nélküli, a föld alatt élő lényekről. Akkor 1,7 millió forintot szerezhetett a Zöld Forrásból Kelebia és Ásotthalom arra, hogy a kihalófélben levő faj népszerűsítéséről gondoskodjanak. Akkor kiderült, hogy egy ősi fajról van szó, amely az ember számára szinte láthatatlanul éli az életét, magányosan. Csak a párzás idején találkozik a föld alatti járatokban a nőstény és a hím. A felszínen csak a túrásokból lehet következtetni a különleges, „vak" állatok jelenlétére.Akkor az is kiderült, hogy a földikutyák élőhelye elsődlegesen az Ásotthalom–Kelebia– Szabadka háromszög. Ezt az életteret vágta ketté a határzár. Természetvédők már akkor jelezték, hogy egy ritka faj halhat ki, ha nem gondoskodnak a megmentésükről. Csorba Gábor éppen ezért nevezte a természetvédelem nagy sikerének, hogy a néhány éve Baja mellett megtalált állomány részére létrehozták ezt a rezervátumot. A megbolygatott határ menti térségből nem is ide, hanem egy újonnan létrehozott élőhelyre menekítik át a példányokat.