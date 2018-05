Ritkán kerül a magyar asztalokra, inkább exportálják: a bécsi nagybanira viszik az öttömösi spárgát

Fehér és zöld



A spárgát az emberiség évezredek óta fogyasztja, és néhány évszázad óta termeszti is, már az egyiptomiak is ismerték. Nagy vitamin- és vastartalma jelentős, gazdag emészthető rostokban, B- és C-vitaminban, aminosavakban. Konzervvé feldolgozva vagy mélyhűtéssel tartósítva egész éven át fogyasztható. Jó exportnövényünk, mégis, a mai napig a különleges zöldségek közé sorolják. A halványított spárga fehér színű, de ha szabad levegővel érintkezik, zöld spárga is lehet belőle. Az igazi zöldspárga azonban vékonyabb, tömörebb és vastagabb a héja.

Már az ötvenes években termesztették Öttömös környékén a spárgát, majd a privatizáció után is folytatódott kis parcellás gazdaságokban a különleges növény termesztése. Szentkúti Magdolna beleszületett a spárgatermesztésbe, már szülei is ezzel foglalkoztak. – 19 éve kezdtük el a férjemmel saját ültetvényen. Kezdetben tíz, ma már csak 1,5 hektáron – meséli Magdolna, miközben csomagolja a spárgát. Családi gazdálkodás az övék, férjével keményen kiveszik részüket a munkából. A napszámosok felszedik a földön a spárgát, kihordják ládába, méretre vágják, vízbe rakják, hogy kezdjen el hűlni. Magdolna férje, Sándor kis traktorral beviszi a csomagolóba, ahol jeges vizes sokkolást kap. – Erre azért van szükség, hogy ne liluljon vagy zöldüljön be – magyarázza Magdolna. Majd visszahűtve kerül a válogatósorra, ahol szintén hideg víz alatt válogatják ki, belekerül az adott vevő ládájába, jégdarával együtt, majd ismét beteszik a hűtőbe. Piackészre csomagolják, berakják a kamionba, amely Ausztriába vagy Svájcba viszi a friss árut, szállodákba, piacokra és szupermarketekbe.Magdolna azt is elmesélte, a szedéstől a kamionba rakásig ők csinálnak mindent, a közvetlen értékesítésre viszont egy céggel van szerződésük, amely szállítja és exportálja is termékeiket. A kamion szerda délben vitte el az árut, amelyet másnap reggel már a bécsi nagybanin árulnak.A nehézségek ellenére megéri, bár a mostani időjárás okoz némi gondot – fűzte hozzá az őstermelő. – Azt gondoltuk, hogy húsvét környékén el tudunk indulni a spárgával, ez most csúszott két hetet, így nehezebb eladnunk is a növényt. Eddig a magyar spárga három héttel hamarabb ért, mint a német, ám most – a márciusi fagyok miatt – Németországban két héttel korábban kezdték szedni azt.Most a nagy meleg sem könnyíti meg a helyzetüket, hiszen ha kibújik a földből – az úgynevezett bakhátból –, a halványított spárga fényt kap, lilás, rózsaszínes lesz, akkor már eladhatatlan. Idén rövidebb lesz a szezon, a kánikula miatt gyorsabban terem a zöldség, így legkésőbb május végére leérik az öttömösi spárga.Magdolna hozzátette: szinte csak külföldre szállítanak, Magyarországon nem annyira népszerű ez a növény, hiába nagyon hasznos és egészséges, a magyar háziasszonynak, ha választani kell, hogy megvesz egy kiló húst vagy egy kiló spárgát, akkor az előbbi mellett dönt.Öttömösön évről évre népszerűsítik is a spárgát, 20 éve minden évben megrendezik a spárgafesztivált. Idén június 9-én lesz, ilyenkor összefog a település apraja-nagyja. A gazdák beadják a spárgát még a termő időszakban, nyugdíjas asszonyok megtisztítják, majd lefagyasztják, és a spárgafesztiválra mindenki otthon készíti el a spárgás finomságot.