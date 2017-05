Rock The Ballet képekben - a tánc rosszfiúi Szegeden jártak

Elkápráztatta a szegedi közönséget szombat délután és este a nagyszínházban az amerikai Rock The Ballet show-műsora. A tánc rosszfiúi Michael Jackson, Prince, Rihanna, Beyonce, a Queen és más sztárok legismertebb zenéivel robbantak be a színpadra.Rasta Thomasnak és Adrienne Canternának, a világsikeres társulat két vezetőjének meggyőződése, hogy a mai balettnek is olyan, mint egy popkoncertnek. Úgy tűnik, ez bejött a szegedi nézőknek is, mert a produkció végén tombolva ünnepelték a klasszikus balett alapjaira építő, tökéletes technikával felvértezett táncosokat, akik elképesztő akrobatikus elemekkel fűszerezték lélegzetelállítóan friss, dinamikus előadásukat.