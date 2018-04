Rockzenétől lesz hangos a Dóm tér szombaton

Az olasz ötlet alapján szervezett különleges esemény, a SzegedRocks célja az élő zene és a rock népszerűsítése. A rendezvényen közel négyszáz zenész – köztük amatőrök, profik, fiatalok és ősrockerek – együtt játszanak el négy ismert számot.



Kora délután, fél 2-től a belvárosban felcsendül majd Billy Idol legismertebb, White Wedding című száma és a brit rockbanda, a Blur Song 2 címet viselő dala. Két magyar slágert is játszanak majd az országból és határon túlról érkező zenészek, így a Tankcsapda Ez az a ház, valamint a szegedi Sun City Nem izgat című dalát. A produkcióról film is készül.



Délután és este koncertek szórakoztatják a közönséget és a rendhagyó produkció közreműködőit. Fellép többek között a Nyers, a Gypo Circus és a Gőzerő is. A szombati rendezvényre a belépés ingyenes.