Röfi buli Deszken - galéria

A táncosok maguk dolgozzák fel a sertéseket, együtt töltik a hurkát, kolbászt és készítik el a töltött káposztát is, amelyet szombat este közös vacsorán fogyasztanak el az Idősek Napközi Otthonában.Egész nap kézműves foglalkozás is várja a gyerekeket, valamint a résztvevők együtt készítik el Deszkis, hogy elégetésével elűzzék a telet.Este a szabadkai Juhász zenekar jóvoltából táncházat is tartanak.