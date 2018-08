Róka kóborol Rókuson - fotó

A legtöbben jól szórakoznak azon, hogy a medve után újabb vadállat járkál a környéken, vannak azonban, akik aggódnak, vajon nem beteg-e a róka, ha betévedt a városba.

Mivel a rókák éveken keresztül immunizálva voltak, biztos, hogy ez az állat sem beteg. Egyszerűen csak bejár élelmet keresni

– mondta el lapunknak Vörös László, a Szegedi Vadásztársaság vadászmestere. Mint mondta, semmi meglepő nincs ebben, évek óta tapasztalják, hogy a külterületekről bejárnak a rókák.– A városban nem tudunk velük mit kezdeni. Ha csapdát helyeznénk ki, azzal csak a kóbor macskákat fognánk be. Így meg kell várni, amíg ez a róka is továbbáll. Ez azonban csak akkor következik be, ha nem etetik.Vörös László elmondta, a minap kapott éppen arról jelzést, hogy egy hamburgerezőből kézből etették az állatot. – Alaphelyzetben a róka fél az embertől, ám ha megszokja, hogy gondoskodnak róla, kifejezetten keresni fogja a lakott területeket. Ez a róka is az SZKT-telep környékén él, onnan jár be a házak közé. Ha viszont nem talál élelmet, elindul majd másfelé – magyarázta.