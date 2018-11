Román filmszemle a Belvárosi moziban

Öt filmet hoz az 5:3 – Román filmek Szegeden néven futó filmszemle a Belvárosi moziba. Elsőként november 16-án, pénteken este 6-kor egy egész estés játékfilmet láthatnak az érdeklődők, az Egy lépéssel az angyalok mögöttet. Az idealista kamasz, Gabriel – Vlad Ivanov – történetét, aki az ortodox egyházi szemináriumban gyorsan problémás gyerekké válik. Hazugságra, manipulációra és lopásra kényszerül. A bemutatón a főszereplő – aki Nemes Jeles László Napszálltájában is szerepelt – is jelen lesz, utána közönségtalálkozón az egyetem egyik oktatója beszélget vele.Szombat este 6-kor egy dokumentumfilm vár, a Futball mindörökké. Vasluiban játszódik a történet, ott él a „futballsérült" Laurentiu Ghinghina, aki egy egyszerű kormányhivatalnok. Ő áll elő a labdavallás megreformálásának ötletével, amivel mindenkit megnyer magának. Ezt követően, 8-kor jön a Helyszíni szemle. A film 1971-es, 2012-ben került a New York-i Modern Művészeti Múzeum Örök Értéktárába. Lényege, hogy két fiú megpróbál rekonstruálni egy összetűzést, aminek végül tragikus következményei lesznek. A filmet annak idején több helyen betiltották.Vasárnap este 6-kor a Jelenetek című szkeccsfilm lesz látható, ami 1982-es, és három részből áll. A mű egy forgatócsapat tagjainak életébe enged bepillantást. A történet azt szimbolizálja, hogy egy átlagpolgár is hirtelen hősszerepben találhatja magát. A filmszemle záródarabja a Rövidzárlat, amit este 8-kor vetítenek. A filmet egy valós esemény ihlette. Annak idején egy rövidzárlat okozta kegyetlen tűzvészben egy szülészotthonban elképzelhetetlen körülmények között életét vesztette hat koraszülött. A rendező filmjével szerette volna felkelteni a mindenkiben ott szunnyadó felelősségérzetet.