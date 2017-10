Romániából jött, ahol még nincs tanítás - állítja a nő: iskola helyett kéregetni vitte fiát az utcára

29 feljelentés



A kormányhivatal sajtószolgálatától azt is megtudtuk, idén, szeptember végéig 29 feljelentés érkezett a rendőrségtől koldulás szabálysértés elkövetése miatt, ebből egyetlen esetben sem fordult elő, hogy gyermekkorú is érintett lett volna. A mostani esetet viszont jelezték a rendőrségnek, hogy elindulhasson a hivatalos eljárás.

Nyolcéves kisfiúval kéregetett a nő a passzázson – hétköznap, iskolaidőben. Fotó: Karnok Csaba

– Romániából jöttünk. Arra kell a pénz, hogy haza tudjunk menni – mondta a passzázson kolduló nő még múlt héten, amikor szóba elegyedtünk vele. Azért szólítottuk meg, mert napok óta egy kisfiúval üldögélt az élelmiszerbolt sarkánál hétköznap olyan időben, amikor gyereknek az utcán semmi keresnivalója nem lenne. Miután megtudtuk, hogy 8 éves, kíváncsiak voltunk, miért nincs iskolában.– Október 18-ától van iskola. Addigra visszamegyünk, már ha lesz pénzünk – mondta a tört magyarsággal beszélő nő. Utánanéztünk: Romániában szeptember 11-én elkezdődött a tanév. De nem ez volt az egyetlen furcsaság a nő történetében. Mint elmondta, édesapja él Szegeden, nála laknak, amíg visszamennek Romániába. Arra a kérdésre, hogy akkor a gyerek miért üldögél órákat az utcán, ha van lakás, ahol lehetne, azt válaszolta, mert a nagypapa is dolgozik – napi 2000 forintért.– Pár órát vagyunk itt. Összegyűlik annyi pénz, hogy tudjunk ételt venni, és már megyünk is – mondta. Innentől végleg elvesztettük a fonalat, vajon mire gyűjt, ételre vagy útiköltségre. Főleg miután többször megmutatta kezében tartott tábláját is, amelyen az állt, hogy rákos. Ráadásul nem ez az egyetlen történet, amit hallani lehetett tőle: egy szegedi Facebook-csoportban például azt írták, a nőt látták már egy fiatalabb kislánnyal is kéregetni, és akkor azt mondta, Szerbiából jár át mindennap.

Egy biztos, a gyerek sokak pénztárcáját megnyitja: mindössze pár percet beszélgettünk az asszonnyal, és addig is volt, aki a kisfiú markába nyomott egy kis aprót. Csakhogy aki gyermekkorú személy társaságában koldul, szabálysértést követ el, még akkor is, ha mást nem zaklatva, úgynevezett „néma koldulást" végez, amelyet nem tilt a törvény.– A rendőr a szabálysértés észlelése esetén figyelmeztethet, helyszíni bírságot szabhat ki, valamint szabálysértési feljelentést tehet – tudtuk meg a Csongrád Megyei Rendőr-főkapitányság sajtóügyeletétől. A hajléktalanokat és azokat, akiket először kapnak ilyesmin, többnyire csak figyelmeztetik, és bár a kiszabható pénzbírság legmagasabb összege 150 ezer forint, mivel koldulni általában a nehéz anyagi körülmények között élők szoktak, az esetleg kiszabott összeg is általában a legalacsonyabb, 5000 forintos tételhez közelít.Kíváncsiak voltunk, a gyermeket ki védi ebben az esetben: indítható-e gyámügyi eljárás. A Csongrád Megyei Kormányhivatal Sajtószolgálata megerősítette: igen. – Haladéktalanul értesíteni kell a gyermek lakóhelye szerint illetékes gyermekjóléti szolgálatot a szabálysértés tényéről, az érintett gyermek és az elkövető adatairól. A gyermekjóléti szolgálat ezt követően felveszi a kapcsolatot a jelzés alapján a szülővel, és ha a család körülményei alapján gyermekvédelmi intézkedés megtételét látja szükségesnek, javaslatával megkeresi az illetékes gyámhivatalt gyermekvédelmi eljárás lefolytatása céljából.