Romániáról és Trianonról is vitatkoznak a szegedi közgyűlésen

- Megszavazták az új kutyafuttatókat

- Átment az Arculati Kézikönyv és a településkép védelméről szóló rendelet is megszületett

- Megalakul a műszaki tervtanács is

- Természetesen megszavazták a polgármesteri hivatal köztisztviselőinek illetményalap-emelését is

- Lesz házhoz jövő lomtalanítás is

- Szeged nem üzen Romániának, meghosszabbítják a Román Kulturális Központ bérleti szerződését.

- Lesz Amerika-sarok az Agórában, és Kass János domborműves emléktáblája is átment

- Támogatják a Szegedi Tudós Akadémiát

Interpellációk

11:02 - Haág Zalán hivatalosan, írásban is benyújtja kérdéseit a Szegedi Tükörről. Odaadja Mózes Ervin főjegyzőnek.

Üzenet Romániának

marosvásárhelyi katolikus gimnázium működését felfüggesztik

Béremelés a hivatalban

Költségvetés és a Szegedi Tükör

A város arculata

Milliárdokat hozott a miniszterelnök

Állattartás Szegeden

Lomtalanítás



9:30 - Elfogadták a napirendet

Korábban írtuk

Véget ért a nyári szünet utáni első szegedi közgyűlés. Köszönjük a figyelmet!interpellációját Solymos László ismerteti, mert a Fidesz szegedi elnöke nincs a teremben."Szíveskedjék a 2017. szeptember 22-i közgyűlésen közölni, hogy Szeged Megyei Jogú Város tulajdonában lévő Szeged-Szentmihályon található volt Gárdonyi Géza Általános Iskola épületének használatáért mennyi bérleti díjat fizetett az elmúlt években a MigSzol szervezet"- írta Nógrádi.Botka László válaszáta MigSzol karitatív célra használ 5 helyiséget, ezekben adományokat tárol. Az adományokból olyan környékbeli intézmények, szervezetek és lakosok kaptak és kapnak, mint a Gyerekklinika, több általános iskola, a röszkei tanyavilágban élő rászorulók, Árpa utcai és Cserepes sori szegregátumban élők és például a Máltai Szeretetszolgálat.Megköszön Kardos Irén munkáját, amit Nógrádi Tiborral közösen végzett a lakosságért.Drámai módon csökkent a közösségi közlekedésre adott működési támogatás az utóbbi években, és nem kellene összekeverni az egyszeri fejlesztési támogatással. Nagyon nem mindegy, hogy az állam mennyivel járul hozzá a közösségi közlekedés finanszírozásához, a hiány folyamatosan nőtt, ezért kellett járatokat átszervezni.em fogadja el a választ, mert szerinte az emberek sem fogadják el.önkritikus: szerinte nem lenne jó összerúgni a port Romániával, mert akkor az ottani kisebbség inná meg a levét. Emlékszik, amikor évekkel ezelőtt leragasztotta az Osztróvszky utcatáblát, hatalmas balhé volt Szlovákiában, nem volt jó ötlet, mert az ottani magyarok számára ez nem volt előnyös.egyetért Tóth Péterrel, szerinte sem ez a megoldás.támogatást várt volna a jobbikos képviselőtől, szerinte ez a hozzáállás a "merjünk kicsik lenni" hozzáállás.Szégyen, hogy ilyen vitát kell nyitni, már a jobboldali hozzászólások is rossz fényt vetnek Szegedre -szerint.szerint Póda Jenő fontos dologról beszélt, ebben konszenzusnak kellene lennie: a magyarellenességről. Idézi a Jobbik elnökének szavait, miszerint az erdélyi magyarok nem érdemelték meg a magyar állampolgárságot.a jobboldali politika eredménye nemcsak a Trianon-emlékmű, hanem maga Trianon is.bekiabálja Károlyi Mihály nevét. Botka visszaszól: persze, ő vesztette el az első világháborút.szerint hülyeség, hogy a jobboldal okozta Trianont. Orbán Viktor köpönyegforgatónak tartja, aki Soros György pénzén, liberálisként anno még a Trianon-megemlékezésről is kivonult a parlamentből a 90-es évek elején.a polgármesteri hivatal 300 dolgozójának illetményalap-emeléséről beszél. Az önkormányzati bérrendezés kormányzati szinten elmaradt, ezt az önkormányzatok saját hatáskörébe rendelték. Szegeden ezt meg lehet tenni, de sok településnek nincs erre pénze. Szerinte az a célja a kormánynak, hogy kivéreztesse az önkormányzatokra, mert azok az önrendelkezésről szólnak. "A következő választásokon az is a szavazás tétje, hogy megmarad-e az önrendelkezés vagy sem" - zárja szavait Ménesi.Mennyibe kerül a szegedi adófizetőknek a Szegedi Tükör pártpropaganda-kiadvány? - kérdezi. Nehezményezi, hogy nem jelennek meg cikkek például a KDNP-s képviselők tevékenységéről. "Nem igaz" - hangzik el a padsorok közül. Valaki majd biztos utánanéz az archívumban.Megismétli: Szegeden ugyanazt csinálják, amit a kormány nagyban.számokat vár a Szegedi Tükörről.minden szám nyilvános, írják össze a kérdéseiket, megkapják az adatokat. Emlékeznek arra, hogy a Fidesz-Jobbik többség az előző ciklusban több tízmillió forintot juttatott a SzegedMának? A költségvetési előterjesztésben az szerepel, hogy a kötelező hirdetményeket olcsóbban kell ezután eljuttatni a lakosokhoz.nem érti, hogy akkor eddig miért kellett piaci szereplőnél hirdetni.ezentúl nem piaci szereplőnél hirdetnek majd, hanem a hirdetési pénzek az önkormányzatnál maradnak. Nevetnek az ellenzéki padsorokban.Szentgyörgyi Pál a költségvetési módosításokról beszélÜgyesen becsempészték a Szegedi Tükör támogatását a költségvetési előterjesztésbe. Szerinte ugyanazt csinálja a városvezetés, mint amit a kormány. Szerinte itt megy majd a városi propaganda, ami álszent dolog.szerint nem igaz, hogy Szeged lakosságának pontos és hiteles tájékoztatása menne a Szegedi Tükörben. "Görbe Tükörnek, Botka Tükörnek vagy "Torz Tükörnek" is lehetne nevezni a lapot. Szemléltet: a legutóbbi lapszámban fél oldalas hirdetés van: egy MSZP-s pártrendezvényről és a párt programjáról szól. Kérdezi, a párt mennyit fizetett a Szegedi Tükörnek, ha nem fizetett, mennyibe kerül az adófizetőknek ez?Vicces jelenet, amikor a fideszes képviselők a sajtószabadságot kérik számon rajtunk. A Szegedi Tükör ingyenes, 70 ezer példányban jut el a szegediekhez, ezért teljesen nyilvánvaló, hogy ott kell megjelentetni a város hivatalos közleményeit.örül, hogy elkészült a város építészeti arculati kézikönyve.szerint számos pozitív eleme van a kézikönyvnek.Pozitívuma a rendeletnek, hogy bővíteni akarja a védett épületek listájátde például a Boldogasszony sugárúton évről-évre tűnnek el olyan épületek, amelyeket meg kellett volna óvni.Megjegyzi azt is, hogy a 12 csatolt véleményből csak kettőt emeltek be az előterjesztésbe, a 90 százalékát "lesöpörték" az asztalról.Szegeden a legtöbb a helyi védettségű épület az országban, visszautasítja, hogy a város ne figyelne erre.Soha nem gondolta volna, hogy a sok száz előterjesztés közül lesz egy, amire Tóth Péter azt mondja: olyan jó, hogy adják a gyerekek kezébe.szerint Szegeden volt már olyan, hogy levették egy védett épületről a táblát és lebontották, ha valaki üzleti érdeke úgy kívánta. Egyetért Botka László gondolatával, amely olvasható a kézikönyvben: az építés és a bontás soha nem magánügy. Szakmai véleményeket idéz, ezek között van olyan, amely hiányolja a víziót, és van olyan, amely felülvizsgálatot kíván. "Ha a szakma is látja, hogy negatív folyamatok elindultak, akkor miért nem lehet ezen változtatni?" - teszi fel a kérdést Haág Zalán.bővítik a védelem alá kerülő épületek körét, és rendszeresen utasítanak el új terveket vagy átépítéseket. A város megpróbálja a településkép elvárásokat érvényre juttatni a Tervtanács segítségével, annak véleményét el szokták fogadni.9:41 - Póda Jenő a több tízmilliárdos kormányzati támogatásról beszél, amit a város kap, és amit Orbán Viktor miniszterelnök jelentett be a Modern Városok Program keretében. Szerinte már látható a program végrehajtása Szegeden. Örömmel üdvözli a folyamatot.Egy demokráciában létezhet összefüggés egy város fejlesztése és a polgármester politikai megnyilvánulásai között? Kínos csend a teremben.Kósa Lajosról azt mondja, hogy "diffúz személyiség" (A négy lehetséges identitásállapot egyike, a diffúz identitás szakasza, amely az egyén még nem választott identitást magának, és nem határozott meg semmilyen irányt a jövőre nézve - írja a Wikipédia)folyamatos és korrekt együttműködés van Szeged városa és az illetékes minisztériumi dolgozók között. Szerinte a kormányzati szereplők pontosan tudják, hogy az oktatási rendszer rossz, a szemétszállítással baj van. "Úgy gondolom, hogy Szeged városának járnak fejlesztési pénzek attól, hogy elmondom, az oktatásban vannak nehézségek. És az egészségügyben is" - teszi hozzá a városfejlesztési alpolgármester. "Miért ne mondhatnánk el a véleményünket egy szabad országban? Ön arról beszél, hogy Magyarország már nem szabad" - vágja oda Póda Jenőnek.a fegyelmezett gondolkodás és a racionális szelekció fontos ismérve egy demokratának. Ha nem tud különbséget tenni abban, hogy egy személy személyiségét kritizálják és nem az intézkedéseket és a politikáját említi csak, abban én nem tudok segíteni - mondja Póda. Szabad országban lehet véleménytszeretné, ha jobban ellenőriznék az állattartást Szegeden, mert egyes városrészekben már balkáni viszonyok vannak.felhívja a figyelmet arra, hogy a kormány elvonta az ezzel kapcsolatos jogköröket az önkormányzattól.a kutyafuttatók fertőtlenítésére hívja fel a figyelmét.a közterület nem veszíti el a közterület jellegét, a kutyafuttatókban is takarítanak.örül, hogy Tarjánban is lett kutyafuttató, szerinte a kutyatartás fejlődött az országban. Elismerően beszél a Szegedi Környezetgazdálkodási Nkft. munkájáról.egy "élményt" oszt meg, miszerint lomtalanításkor nem szívesen engedi a gyermekeit az utcára, az olyankor ott lévő "viszonyok" miatt...A vasárnapi lomtalanítás zajjal jár - mondja. Kéri, hogy legyen inkább szombaton.A kertvárosi háztartások - 33 ezer - önálló gyűjtőedényt kap majd a zöld hulladéknak - erre pályázott is a város.a Tóth Péter-palotáról beszél. Fontosnak tartja az állagmegóvást. A megyéspüspök figyelmét szeretné felhívni, hogy ne csak stadiont és luxuséttermet építsen, hanem áldozzon a Tóth-palotára is, ha már az egyház kezeli az épületet.: kéri Nagy Sándor alpolgármester, hogy ellenőrizze a parkolási- és jegyrendszert, szerinte semmi akadálya a módosításoknak.A Fidesz a legnagyobb kisebbség Magyarországon, már a kormánypártnak sincs egyszerű többsége a választók körében. Ha összefognak, akkor egyharmad alá is juthat a Fidesz, ha nem akkor akár kétharmad is lehet- mondjafelszólalásában leszámol a korábbi gondolataival, miszerint nyomor és szenvedés van az országban. Szerinte egyértelmű, hogy itt van már a Kánaán. A kormánynak és Botkának is odamond: ha van is probléma Szegeden, például hajléktalanok, akkor azok bizonyára nem szegediek. "Dőljünk hátra, figyeljük eme nemes vetélkedést, amit a kormányfő és a szegedi polgármester között tavasszal látunk majd."a véres röszkei csatára emlékezik, amely egy éve volt. Ezúton is köszöni a rendfenntartók áldozatos munkáját. Szerencsénk, hogy Magyarországot Orbán Viktor vezeti, mert így megvédték hazánkat az illegális bevándorlóktól. Botka szemére olvassa, hogy anno azt mondta: Szegedet nem érinti a migráció, a szegediek nem találkoznak migránsokkal. Haág Zalán a Soros-tervről is beszél.Aljas hazugság, hogy lebontaná a kerítést, azt mondta anno, hogy addig kell állnia, amíg félnek az emberek. A Fidesz viszont riogatja az embereket. Törökország 3 millió embert lát el 3 milliárd euró uniós támogatásból, ez állította meg a migrációt, nem a kerítés.a 107 éves Délmagyarországról beszél. Nem tetszik neki a tulajdonosváltás.Ménesi Imre napirend előtt Erdei Péter egykori, a Mars téri piac egykori vezetőjének ügyéről beszél: zárolták a vagyonát. Emlékeztet: ők már akkor is szóltak, hogy baj van a piacnál. "A közpénzek elveszítik közpénzjellegüket" - ehhez ért a Fidesz.Nehezményezi, hogy a táblákkal tiltakozókat nem engedték a díszterem karzatára.Nagy Sándor válaszában azt mondja: nem szép dolog most szót emelni a buszok miatt, mert 600 fős közvélemény-kutatást végeztek, így megalapozott döntést hoztak akkor, amikor átalakították a menetrendet. Szerinte fontosabb dolgokkal kell foglalkozni a mai ülésen.Az elvándorlás már az önkormányzati köztisztviselőknél is létszámhiányt okoz, ezért a szegedi önkormányzat kénytelen emelni a polgármesteri hivatalban dolgozó köztisztviselők illetményalapját. Ha a közgyűlés megszavazza a módosítást, 38 ezer 650 forintról 60 ezer forintra emelkedik ez az alap, amit a végzettségnek és az eltöltött éveknek megfelelően szoroznak fel. Így november elején már az 55 százalékkal megemelt fizetést kaphatják a dolgozók. E szerint nem lesz olyan tisztviselője a hivatalnak, aki 8 órás munkáért 200 ezer forintnál kevesebbet kap.Hódmezővásárhely és Makó már bevezette a házhoz menő lomtalanítást, ami bevált: jóval kevesebben guberálnak ezekben a városokban. Szegeden is ilyen rendszert szeretnének. Ha megszavazzák, március 15. és november 15. között a lakosságnak egyszer biztosítja majd a házhoz menő szolgáltatást a Szegedi Hulladékgazdálkodási Nkft. Ami jó a szemétszállításért fizető lakóknak, rossz a nem fizetőknek és a guberálóknak: előbbieket kiszűrik, utóbbiak pedig elesnek a kidobott, de használható holmiktól.Domborműves emléktáblát helyezhetnek az egykori Kass Szálló Dózsa György utca felőli homlokzatára, ha a közgyűlés elfogadja a vonatkozó előterjesztést. A táblát a Kass János Baráti Kör a grafikusművész születésének 90. évfordulója alkalmából szeretné kihelyezni.A Szilléri sugárút 45. mögötti terület és a Margaréta utca-Sárosi utca kereszteződésénél lévő pálya is kutyafuttató lehet még idén ősszel. Lakossági panaszok miatt áthelyezhetik a Csongrádi sugárút-Gáz utca-Gáspár Zoltán utca közti játszótér mellett lévő kutyafuttatót. Az ebek új helye a Gáz utca-Csongrádi sugárút kereszteződésénél lévő közterület lehet.A KDNP szegedi elnöke azon szentmihályi és móravárosi lakosok panasza miatt nyújtott be egyéni képviselői indítványt, akik a 13-as buszt követelik vissza, illetve azt szeretnék, hogy a 76-os járat a korábbi útvonalon közlekedjen. A témával kapcsolatban lapunk Csörög rovatában olvasóink több tucat panaszt és igényt fogalmaztak meg az utóbbi hónapokban.