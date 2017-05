Roncsautókra néz a benzinkút kávézóterasza

2016. május 11. és 2017. március 11. - Ezek ugyanazok I.

Egyetlen szabad hely volt május 11-én a röszkei OMV-kút főparkolójában: a rokkantaknak fenntartott. Az összes többiben autó állt, egy kivétellel rendszám nélkül.Ezt a mondatot 2016-ban írtuk le, és egy év múlva szóról szóra megismételjük. A helyzet ugyanis változatlan. Most is roncstemetőt lát az arra járó, azzal a különbséggel, hogy tavaly egy kerekevesztett, rohadófélben levő Renault Scenicet nézhettek a kút teraszán kávézók, most viszont egy piros Zastavára nyílik kilátás. Neki sincs már meg a négy kereke.

Depó lett a parkolóból

A vendégek sem tudnak leparkolni

2017. március 11. és 2017. május 11. - Ezek ugyanazok II.

Két hónapja, március 11-én is fotóztuk az autókat, akkor még ott volt a Renault, vagyis minimum 10 hónapig biztosan foglalta a helyet. Mára eltűnt, ám több autóra is rámondhatjuk a március 11-i fotókkal összevetve, hogy ezek ugyanazok. Tavaly megkérdeztük a kút alkalmazottját, mit keresnek ott ezek az kocsik. – A papírokra várnak – szaladt ki belőle.„Az autópályák mellett, többnyire a magyar–szerb határ közelében, már tucatjával állnak rendszám nélküli személygépkocsik, arra várva, hogy az északról hozottak egy másik tréleren folytassák útjukat" – írta három hete az autoszektor.hu szakportál.A képlet egyszerű: depókat alakítottak ki a nyilvános parkolókban. A Németországban vásárolt használt kocsit lerakják Röszkénél, ahonnan azt a szerb vagy bolgár fuvaros viszi vissza délre. Így a tréleres várakozás nélkül fordulhat vissza az újabb rakományért. „A gond az, hogy a közparkolókban foglalják tartósan a szabad helyeket" – jegyzi meg a szerző, s jeleztük már mi is egy éve.Az áldatlan állapotokkal kapcsolatban tavaly először a kút üzemeltetőjét kerestük meg. Cserhalmi Tímea elmondta: nem az ő területük, az a kútoszlopokig tart, utána már közútnak számít.– Nekünk is kellemetlen, hogy roncsautók foglalják el a parkolót, szóltunk már többször a rendőrségnek is, de jogilag nem olyan egyszerű eltávolítani a kocsikat. Megtanultunk együtt élni velük, miközben vendégeink csak távolabb tudnak leállni járműveikkel – mondta tavaly beletörődve. Mára egyre távolabb, mostanra a vécé előtti részre is kitehető a megtelt tábla: elfoglalják a pihentetett autók.Idén újra feltettük a kérdést az OMV-nek. – A töltőállomást üzemeltető vállalkozó folyamatosan egyeztet az illetékes hatóságokkal, a rendőrkapitánysággal és Röszke jegyzőjével, hogy a társaság számára is hátrányos helyzetet megoldja – írták. Hangsúlyozzák, egyértelmű megoldási javaslat eddig nem született.

Közterület vagy magánterület?

– Tényleg nem lehet tenni semmit? – kérdeztük a megyei rendőr-főkapitányságot tavaly is, most is. Ezúttal hosszabb választ kaptunk.– Az említett hely nem közparkoló, az üzemeltető magánterülete, ezért a rendőrségnek intézkedési jogosultsága nincs, a gépjárművek elszállításában nem működhet közre – írták, hozzátéve, hogy az érintett saját költségén elszállíttathatja az autókat. Kerestük a röszkei jegyzőt is.Gácser Tamás elmondta, jelenleg nincs olyan jegyzői hatáskörbe tartozó eljárás, amellyel a helyzetet rendezni lehetne. Ezzel megismételte a tavalyi válaszát. Ahogy tette azt az Alföld Koncessziós Autópálya Zrt. – Társaságunk korábban megküldött álláspontját továbbra is fenntartja. Hangsúlyozzuk, hogy együttműködik a hatóságokkal, azonban saját hatáskörében nem járhatunk el az autók elszállítása kapcsán – írták.