Rongálás és garázdaság: kéz a kézben a demonstrációkkal?

Zavart keltett a kétfarkú kutya



A Magyar Kétfarkú Kutya Párt a városi járdák aszfaltrepedéseit pingálja ki négyszínűre nagyjából egy éve zajló akciójában, amelyben a rossz járdákra kívánják felhívni a figyelmet amellett, hogy a szürke környezetet is feldobják. Az akció zavarba hozta a rendőrséget, mert Pécsen és Szombathelyen eljárást indítottak az aktivisták ellen rongálás miatt, sőt Pécsen őrizetbe is vették őket, míg például Szegeden semmilyen ügy nem lett belőle. – Egy széttöredezett járda kifestése nem számíthat rongálásnak, hiszen az károkozással jár – nyilatkozott novemberben lapunknak Kertész József.

Szegeden tisztelik a Jobbik-plakátokat



A Jobbik „Ti dolgoztok – Ők lopnak" kampányának helyet adó, Simicska Lajos érdekeltségébe tartozó hirdetőoszlopok és óriásplakátok sérülnek, amikor ismeretlenek festékszóróval lefújják azokat, így az egyértelműen rongálásnak számít – mondta el Kertész József. Szegeden a Jobbik tagjai egyelőre nem tudnak megrongált plakátokról vagy hirdetőoszlopokról – mondta el Tóth Péter, a szegedi szervezet vezetője, de a Facebookon kérték a szimpatizánsokat, hogy jelezzék nekik, ha ilyet látnak. Pesten már többet is megrongáltak, így a Jobbik több városban is figyelőszolgálatot szervezett plakátjaik védelmére.

– Akkor is megvalósulhat a rongálás, ha nem keletkezik dologi kár. Például plakát leragasztásával sérülhet annak szándéka, aki közölni akart valamit a plakáton. A szabálysértési eljárás ilyen esetben is elindul, de azt majd szakértő állapítja meg, hogy valóban keletkezett-e kár – mondta el a Momentum Mozgalom akciójával kapcsolatban Kertész József, a Szegedi Ügyvédi Kamara elnöke. Mint megírtuk , a Momentum Mozgalom a kormány „Állítsuk meg Brüsszelt!" feliratú plakátjain könnyen leszedhető matricákkal „javította át" a Brüsszelt Orbánra és Moszkvára Szegeden is.Dologi kár egyébként láthatóan nem esett egyetlen meghekkelt plakátban sem, mert mindegyik eredeti szövege olvasható. – Úgy tudjuk, lakossági bejelentésre indult nyomozás a plakátok leragasztása miatt – közölte Mihálik Edvin, a Momentum Mozgalom szegedi alapszervezetének elnöke, aki arról egyelőre nem kapott értesítést, hogy bűncselekmény hiányában megszüntették volna az eljárást.A múlt szerdai, CEU-törvény elleni demonstráción a tömeg a szegedi Fidesz-székház előtt is tüntetett, és valaki lemosható krétával az aszfaltra írta: Hazaárulók. A Victor Hugo utcai iroda felé mutató nyilakkal egyértelműen jelezte, kikre gondol. Ebben az ügyben nem kapott bejelentést a rendőrség, így eljárás sem indult. Nem indult eljárás abban az ügyben sem, amikor valaki a költészet napjának előestéjén színes krétával a miniszterelnök háza előtti járdaszakaszra írta fel Arany János A walesi bárdok című művét. Kicsit később éppen arra járt egy locsolóautó, és eltüntette a kulturált kritikát.Rongálás és garázdaság miatt ítélték viszont összesen 500 óra közmunkára Gulyás Mártont és egy másik aktivistát, mert lemosható ételfestékkel dobták meg a Sándor-palotát, így tiltakozva az ellen, hogy Áder János aláírta a CEU-törvényt. A lemosható ételfesték ugyan semmilyen maradandó kárt nem okozott a műemlékben, de Kertész József szerint az eltüntetése munkával és anyagi kiadással jár – így megállhat a rongálás vádja. A garázdaság ugyanakkor nem, hiszen amit tettek, nem volt megbotránkoztató vagy kirívóan közösségellenes – ami törvényi feltétele a garázdaságnak –, hiszen a körülöttük álló demonstrálók lelkesen üdvözölték. – Meglátjuk, hogyan ítélkeznek másodfokon – jegyezte meg a kamarai elnök, aki bízik az észszerű ítéletben.