Ropogós malacok voltak a sztárok a Downtownban: otthonról is hozott asztalokat a tulajdonos, hogy mindenki elférjen

Tizenhat ember összesen 24 órányi munkája kellett ahhoz, hogy 170 vendég elégedetten és jóllakottan búcsúztassa 2017-et a szegedi Monster Downtownban. – Óriási munka volt, mert amit csak lehetett ma, frissen készítettünk – mondta Mizsik Attila tulajdonos. A buli olyan népszerű volt, hogy a fiatal vendéglátós otthonról is hozott asztalt és székeket, hogy mindenkit le tudjon ültetni 2017 utolsó napján. Közben megérkeztek a szilveszter éjszaka sztárvendégei, az egészben sült, kívül ropogós, belül szaftosan omlós malacok.A vendégek este hétkor kezdtek gyülekezni, majd hamar telt ház lett. A 10 ezer forintos belépőért a sült malacok mellett makói hagymakrémleves, korhelyleves, rántott trappista és mozzarella sajtok, ropogós csirkemellcsíkok, alföldi lecsós mangalicatarja, töltött káposzta, rántott zöldségek, különböző köretek, saláták, mártások és savanyúságok közül lehetett választani. Volt olyan társaság, amelyik még a vacsora előtt pezsgővel koccintott, mások inkább megágyaztak az italnak. A tulajdonos annak örült a legjobban, hogy mindenki más ételt dicsért, így biztos volt benne, hogy mind jól sikerült.Mi a korhelylevessel kezdtünk, ami kellemesen savanykás, a káposzta textúráját tekintve enyhén roppanós volt, mindezt a füstölt húsfalatkák dobták fel. A könnyű, női ételek közül a párolt zöldségeket kóstoltuk meg rántott zöldségekkel, rizzsel és tartárral, de az igazi sztárnak a mangalicatarja lecsós mártása bizonyult, ami pont annyira volt pikánsan csípős, hogy az még a hölgyeket se zavarja. A töltött káposzta itt rizzsel készült, ez a fogás sem okozott csalódást. Az egészben érkező malackákat pedig szakavatott kezek aprították csinos szeletekké.– Több oka is van, hogy ezt a helyet választottuk. Az egyik, hogy ismerem a főnököt, tudtam, hogy ha ide jövünk, nem járunk rosszul. Társasággal jöttem, nyolcan vagyunk, és három opciónk volt: a Garden Bistro, a Tiszavirág és ez. Megszavaztuk, és a Monster Downtown győzött – indokolta a választást az egyik vendég, Stumpf-Rádai Ágota jogász, akit a pult mellett kaptunk el egy szóra, majd gyorsan visszatért az asztalához, ahol már várták a többiek.És hogy szórakozik az, aki a pult másik oldalán áll? Erre Kocsis Alexandra válaszolt, miután kollégájával a függöny mögött illegalitásban bedobott egy felest. – Hét éve dolgozom a vendéglátásban. Egyetlen alkalommal mentem el bulizni szilveszterkor, és borzalmas volt. Az volt a legrosszabb szilveszterem, amikor nem dolgoztam. Én annak örülök, ha azt látom, hogy ennyi ember jól érzi magát, és annak én is részese vagyok. Egyébként ez is ugyanolyan nap, mint a többi – magyarázta a fiatal pultos.Közben az elfogyasztott alkohol mennyiségével arányosan egyre emelkedettebbé vált a hangulat, többen táncra perdültek, Funky bulival búcsúztatták 2017-et a Monster Downtownban.Minden vendég más ételt dicsért, így a tulajdonos megnyugodhatott: minden jól sikerült. Fotó: Török János