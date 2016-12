Rossz a csapvíz, sok a magyarázat

– Nemrég költöztem Ásotthalomra, de megmondom őszintén, ilyen rossz minőségű vizet sehol nem ittam, mint itt. Ezzel mi a terve az önkormányzatnak? – szólalt fel a napokban tartott közmeghallgatáson egy fiatalember.



Toroczkai László (Jobbik) polgármester úgy reagált, hogy intenzíven foglalkozik ezzel a bosszantó problémával, amelyik ráadásul, úgy tudja, több települést is érint. Elmondta: az ivóvizet szolgáltató Alföldvíz Zrt.-vel folyamatosan háborúban állnak. Tőlük azt a tájékoztatást kapta, hogy a rendszer átmosását végzik.



– Zajlik a több milliárd forint értékű kistérségi ivóvízminőség-javító program is. Alvállalkozó cserélte Ásotthalmon a vezetékeket. A szolgáltató arra is hivatkozik, hogy megbolygatták a rendszert, és ennek tudható be a rosszabb minőség. Az arzénmentesítő technológiát biztosító kivitelezővel addig nem engedem lezáratni a projektet, amíg nem megfelelő a vízminőség. Egyszerűen nem írom alá – tette hozzá a településvezető.



Azt is elmondta, hogy passzolgatja a felelősséget egymás között a szolgáltató és a kivitelezők. A projektet a kivitelező a jövő év első felében szeretné lezárni, akkor kapcsolnak át az új technológiára. Magyarán most nem az ivóvízprogram miatt rossz a víz.