Rossz a járda, megáll a víz: falhoz lapulva közlekednek a körúton - Maróti Lajos ilyenkor ki se tud mozdulni

Ha nagy eső esik,Maróti Lajos ki sem tud mozdulni, mert zárlattól félti elektromos kerekesszékét. Fotó: Török János



Fejes Katalin egy csinos gumicsizmát is beszerzett az ilyen alkalmakra. Fotó: Török János

– Nemrég csinálták, borzalmas, kókány munka – mutatta a Londoni körút 26. előtti buszmegálló környékét a szomszéd ház lakója, Fejes Katalin. A buszmegálló környékét jól láthatóan valóban szépen leaszfaltozták nemrégiben, de attól alig egy méterre, a 26. előtt még szerda délelőtt is hatalmas pocsolya állt. – És ez még csak egy kis eső volt, nem is értem, miért nem tudják normálisan megcsinálni. Sokan járnak erre biciklivel, de mivel középen meg van süllyedve a járda, a fal mellett közlekedik a biciklis és a gyalogos is. Ha a férjemmel megyünk a piacra, csak egymás mögött, libasorban tudunk biztonságosan haladni – mutatta a buszmegállótól majdnem egészen a Gogol utcáig húzódó árkot, amit mini Balatonnak nevezett.Ha igazán nagy eső esik, befolyik a víz a Londoni körút 26. alatti épület folyosójára, ami leginkább az elektromos kerekesszékkel közlekedő Maróti Lajos életét nehezíti meg, nem tud kimozdulni otthonról. – A legrosszabb, ha felcsapódik a víz az elektromos kocsi motorjába. Egy zárlat nem hiányzik – mondta a mozgáskorlátozott férfi.– Nagy esőben igazán kegyetlen a helyzet – csatlakozott a beszélgetéshez Fejes Katalin, aki azt mondta, hiába vett egy csinos gumicsizmát, a múltkor még abba is belefolyt a víz a bokájánál.A városrész önkormányzati képviselője, Szondi Ildikó úgy fogalmazott, gyakran keresik meg ehhez hasonló ügyekkel, de a Londoni körúti panasszal még nem fordult hozzá senki. A képviselő azt tanácsolja, forduljanak hozzá a problémával személyesen vagy levélben. – A város honlapján megtalálható az elérhetőségem. Mobiltelefonon és e-mailben is utol lehet érni, minden héten fogadóórát is tartok, bármikor a lakók rendelkezésére állok. Ha elegendő az összeg, akár a képviselői alapomból is fordítok a felújításra – tette hozzá Szondi Ildikó.