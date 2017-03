Rossz szomszédok keserítik a lakók életét

– Nem tudom, mi lesz, ha hazaengedik. Nem is attól tartok, amit ő tesz, hanem amit én teszek vele. De nem akarok rendőrségi ügyet – mondta a neve elhallgatását kérő közvetlen szomszédja annak a férfinak, akit – ahogy megírtuk – kedden este vitt el a rendőrség a tarjáni Űrhajós utca 9/A-ból, mert a gyanú szerint az utcán egy késsel megfenyegette a lakása felett élő férfit és unokáját.



– Szerintem a munkanélküliség és az egyedüllét miatt mentek tönkre az idegei. A kisbabánk most féléves, három hónapja válogatott szitokszavakkal kiabált be hozzánk, amikor sírt. Máskor egész este káromkodott, amit a két nagyobb gyerekünk hallott. Amikor elkezdtek ők is csúnyán beszélni, azzal védekeztek, hogy ezt hallották egész éjszaka. Zavarja minden zaj, kedden a húsklopfolás hangja idegesíthette fel, amit fentről lehetett hallani – mondta B. Ferenc szomszédja. Állítása szerint a férfi évek óta keseríti a tízemeletes panelház lakóközösségének életét, és már aláírásgyűjtést is terveztek ellene, hogy valahogy elköltöztessék, ám ebből végül nem lett semmi.



A ház idősebb és szintén nevük elhallgatását kérő lakói közül azonban többen B. Ferenc pártjára álltak. – Korábban a szüleivel lakott, akik kiköltöztek Tápéra. Egyetemet végzett mérnökember, korábban a szavát is alig lehetett hallani. Való igaz, hogy nem kap sehol munkát, de sosem volt vele konfliktusom – mondta egy asszony. Hozzátette, hogy inkább B. Ferenc fenti szomszédjával és családjával van a baj, akik egy éve költöztek albérlőként a házba, és akiket a gyanú szerint most késsel fenyegetett meg Ferenc.



– Abban a lakásban is állandóan kiabálnak és trágár szavakat használnak. Ez egy csendes társasház volt addig, amíg az új bérlők ide nem költöztek – mondta egy másik lakó. Ferencért a lakók elmondása szerint négy rendőrautó jött. A férfi kezében az általunk megkérdezett szemtanúk nem láttak kést. Felhívtuk a ház közös képviselőjét is, hogy hozzá melyik lakóval kapcsolatban érkezett több panasz, de ő nem akart válaszolni lapunk kérdésére.



B. Ferenc fenti szomszédja, a gyanú szerint megfenyegetett kislány édesanyja a Facebookon lapunknak azt mondta, hogy lakásuk előző bérlője is azért költözött el, mert B. Ferenc beleállított egy baltát az ajtajába. – Nemcsak velünk balhézik, hanem a többi szomszéddal is. Csak ők félnek tőle – adott magyarázatot arra, hogy miért álltak a férfi pártjára. – Mi biztosan elköltözünk a házból. Már keresem is az új albérletet. A rendőrök is azt mondták, hogy jobb, ha elmegyünk, mert veszélyes lehet, ha kijön – közölte Brigitta.



B. Ferencet a rendőrség őrizetbe vette, és kezdeményezi előzetes letartóztatását az ügyészségnél.