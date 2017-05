Rosszkor akart interjúzni az Echo TV stábja, rendőrt hívtak rájuk a szegedi városházán

A polgármesteri hivatalban biztonsági őrök és rendőrök fogadták őket Botka László helyett, amikor az Echo TV stábja interjút akart készíteni a csődbe ment SZEVIÉP ügyében - hangzott el a csatorna riportjában. A rendőrök azt mondták, ki kell vizsgálniuk, "egyáltalán kik maguk, és milyen jogcímen vannak itt". A riportból az is kiderül, hogy a stáb két órát várakozott Botkára, aki nem adott interjút. A rendőrök végül kikísérték őket az épületből.

Az Index megkérdezte Botka Lászlót az esetről - és kiderült az is, hogy mással volt találkozója a polgármesternek, amikor megpróbáltak bejutni hozzá. A szegedi polgármester azt mondta: az Echo TV stábja annak a Szabó Bálintnak a vezetésével jelent meg a hivatalban, aki korábban ugyanitt egyszer már botrányt okozott. Előzetes bejelentkezés vagy egyeztetés nélkül jelentek meg az irodájánál, ahol Botkának éppen mással volt találkozója. A polgármester elmondása szerint a stáb ennek ellenére ragaszkodott ahhoz, hogy bemenjenek az irodába, és "elkezdték rátörni az ajtót". Botka hozzátette: a stáb azért tudott ilyen könnyen feljutni az ajtaja elé, mert 2002-ben lebontatta beléptetőkapukat, "ezzel is jelezve, hogy nyitott városházát épít". Mint elmondta, eddig nem is volt probléma, "De ilyen a világon nincs, hogy valaki bejelentés nélkül érkezik, és rátöri az emberre az ajtót"; ezért hívták ki a rendőrséget - mondta Botka.