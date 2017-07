Rosszul alszik az emberek többsége - 120 féle oka lehet, miért nem ébredünk kipihenten

Alvás után is fáradtan

– Mindig jó alvó voltam, most sem panaszkodhatom. Nyolc órát gond nélkül pihenek éjszakánként. De sok kortárs ismerősöm panaszkodik, hogy éjszaka csak forgolódnak – mesélte a 79 éves szegedi Palotainé Tömöri Mária.Az asszony azt mondja, mindig kipihenten ébred, pedig sokat nem tesz ezért. Egyetlen dologhoz ragaszkodik: mindent áramtalanít lefekvés előtt.A nyugdíjas nő a szerencsésebbek közé tartozik – már ami a jó alvást illeti. A nyári hőségben nyilvánvalóan mindenki nehezebben tud pihenni, egy felmérés azonban nemrégiben megállapította, egyébként sem megy ez túl jól a szegedieknek. Több mint kétezer főt kérdezett meg nemrégiben a Matracman Alvásblog, amelyből kiderült, a válaszadók 56 százaléka már a reggeli ébredést követően is fáradtnak érzi magát.

Gond van az életmóddal

Mi is megkérdeztük olvasóinkat, hogy alszanak – ők úgy tűnik, még az átlagnál is rosszabbul, ugyanis 76 százalékuk azt vallotta: nem érzi kipihentnek magát reggelente.Azt gondolhatnánk, ha kicsit több időnk jutna alvásra, minden rendben lenne, ez azonban nem igaz. Olvasóinknak például több mint 60 százaléka naponta kevesebb mint 7 órát tud alvásra szánni, a szakember szerint viszont nem ez az elsődleges oka annak, ha valaki fáradtan ébred.– Pontosan 120 oka lehet annak, miért nem ébredünk kipihenten – mondta el Várszegi Mária, a Somnocenter Alvászavar Központ centrumvezető főorvosa, aki azonban azt tapasztalja, sok esetben nem is betegség vagy pszichés probléma áll a háttérben.– Alapvető probléma, hogy az életmódunk ma már nem illeszkedik az alvási igényeinkhez. Azzal például, hogy ágyba visszük a szórakozást, vagyis tévézünk, dolgozunk elalvás előtt, vagy hogy éjszakába nyúlóan ébren vagyunk, felborítjuk a természetes bioritmusunkat, ami hosszú távon megbosszulja magát.A szakember elmondta, egy újszülöttnek 20 óra alvásra van szüksége, óvodáskorig 16-ra, amit viszont a legtöbb szülő már nem hagy, iskolásoknak pedig 8-10 órára. Nyugdíjaskorra már elég lehet a 6-7 óra is, azonban ebben a korban arra is oda kell figyelni, hogy ne menjenek túl korán aludni, hiszen ez esetben az éjszaka közepén ébrednek fel.

Ötször kilencven kellene

A 6 óránál kevesebb alvás hosszú távon megnöveli a stroke, a szívinfarktus, sőt a daganatos betegségek kialakulásának kockázatát, de negatívan befolyásolja a koncentrációképességet is. A kipihentség azonban nem csak ezen múlik.– Akkor ébredünk pihenten, ha 5-ször 90 perces ciklusokban alszunk, vagyis az elalvástól a mélyalváson át a REM-szakaszig mindenen végigmegyünk, egy éjszaka alatt többször. Vagyis 5 felébredés teljesen normális – igaz, ezek olyanok, amelyekre nem is emlékszünk – mondta el a szakember. Hozzátette: a lakosság 60 százaléka alvászavarral küzd, vagyis abban az időszakban, amikor idegsejtjeik a legaktívabbak, agyuk nem úgy dolgozik, ahogyan kellene.1. Lefekvés előtt két órával már ne végezzen sem szellemi, se fizikai munkát.2. Az esti fürdést is legalább két órával elalvás előtt intézze, hogy teste maghőmérséklete visszaálljon az alváshoz szükséges értékre.3. Teremtsen megfelelő környezetet: ne tévézzen, számítógépezzen az ágyban.4. Mindig azonos időben feküdjön le – ne túl korán és ne túl későn.5. Az ágyban már ne a problémáin gondolkozzon, azokat nem éjszaka kell megoldani.6. Ne idegesítse magát, ha azonnal nem jön álom a szemére. Ha lámpaoltástól számítva 30 percen belül el tud aludni, az még normálisnak tekinthető.7. Szeressen aludni