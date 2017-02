Röszke az útszéli keresztek faluja

Tudta?



Magyarországon a középkorban állították az első szabadtéri kereszteket. A soproni levéltár adatai szerint a környékbeli falvakban történt gyilkosságok színhelyén úgynevezett engesztelőkereszteket állítottak fel. Egyes vélemények szerint a ma álló keresztek között már nem találhatunk olyat, amelyet a XVIII. századnál korábban emeltek, ugyanakkor található egy középkori kereszt Magyarcsanád határában. Az Alföldön a tanyasi iskolák kiépülésével terjedt el leginkább a keresztállítás, de a világháborúk hatására is sok feszületet állítottak fel.

– Ma már egyáltalán nem divat az útszéli keresztállítás. Pedig nem lenne akadálya ennek, még egyházi engedély sem kell hozzá. De az emberek már más módon fejezik ki hálájukat Istennek – mondja Liszkai Tamás röszkei plébános.A Szegedhez közeli faluban a lélekszámhoz viszonyítva sok keresztet állítottak az 1800-as évek végétől. Volt, aki saját pénzéből tette ezt, máskor az egész lakosság adta össze a keresztre valót. A településen lévő tizenhét kereszt többsége külterületen áll, messze mindentől.– Fogadalom, gyógyulás vagy egy életkor betöltése is adhatott apropót régen egy keresztállításra. De egy-egy család a keresztállítással másoknak azt is jelezte, hogy az ő hálájuknak jelentős anyagi kifejezésmódja van – mondta Liszkai Tamás. Röszke egyik legrégebbi keresztjét Börcsök István építtette, a feszület alatti felirat szerint 84. életévében Isten dicsőségére 1889-ben. A kereszt a régi Horgosi határátkelőhöz vezető úton áll magányosan, fákkal körülvéve.– Karácsonykor láttunk rajta egy koszorút – mondta egy szegedi nő, aki a közelben sétált el a kereszt mellett gyermekével.Liszkai Tamástól megtudtuk, hogy Börcsök István utolsó leszármazottai még néhány évvel ezelőtt is rendszeresen jártak ehhez a kereszthez, de tudomása szerint ezek a hozzátartozók elhunytak.– A településen lévő kereszteket mi próbáljuk gondozni önkormányzati segítséggel.A külterületen állókra is figyelünk, hiszen régen tájékozódási és találkozási pontok voltak. A Bokor-keresztet emlékkeresztként építtette Bokor Pál volt szegedi polgármester-helyettes 1898-ban három kislánya emlékére, akik előző év decemberében hunytak el néhány nap különbséggel vörhenyben. Ide minden évben emlékmisét szervezett, ahová Röszkéről is sokan kimentek.Így ez a hely már akkor is találkozási pontnak számított – magyarázta a plébános. Az útszéli keresztek ezen funkcióját akarja feléleszteni, pünkösd másnapján tavaly a Paprika Molnár Kft. közelében lévő Fodor-kereszt mellett mutatott be szabadtéri szentmisét. – Sikeresnek bizonyult ez a kezdeményezés, így idén egy másik útszéli kereszt mellett szeretnénk misézni ezen a napon – közölte Liszkai Tamás.Az utolsó röszkei útszéli keresztet se most állították. Ez éppen a már említett Fodor-kereszt, amit Röszke Feketeszél független kisgazda ifjúsága és lakossága emelt 1947-ben.– A keresztállítás egy adott korszakhoz tartozott. Régen kegytárgyakat, terítőket, miseruhákat is adományoztak a templomnak az emberek. Ez se sűrűn történik már meg, de azért akad rá példa. A röszkei templomot is jórészt felajánlásokból építette fel a település közössége. Ez ma elképzelhetetlen lenne. Ma a családok inkább közösségi programokban adnak hálát Istennek. Kérnek egy szentmisét, amit egy kötetlen együttlét, egy agapé követ – magyarázta Liszkai Tamás.