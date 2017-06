Röszkei terror-per: Új eljárás indul

Új eljárás indul a röszkei terror perben terrorcselekménnyel megvádolt szír férfi ügyében, akit a Szegedi Törvényszék tíz év fegyházra ítélt és örökre kiutasította Magyarországról. A perben azzal vádolják a negyvenéves szír férfit, hogy 2015. szeptember 16-á, Röszkén a határzárat védő rendőröket kővel megdobáló, a kerítést kinyitó tömeget irányította, amellyel az államot képviselő szervezetet erőszakkal kényszerítette, ezzel a büntető törvénykönyv szerint terrorcselekményt hajtott végre. A határzárat átlépve, mivel szeptember 15-től a határzár megrongálása is bűncselekménynek számít, ezzel is vádolható.-A bíróság szabadon dönthet, hogy mely bizonyítékot emeli be az eljárásba, és melyiket nem, de ezt indokolnia kell - Mezőlaki Erik, a Szegedi Ítélőtábla tanácsának elnöke szerint az elsőfokú bíróság ítéletében ugyan helyesen állapította meg a tényállást, de nem kellőképpen indokolta azt. A bíró szerint a tanúk időnként ellentmondtak egymásnak, illetve az sem nyert pontos bizonyítást, hogy a vádlottat a tömeg valóban vezetőjének tekintette –e. Összességében azt állapította meg a Szegedi Ítélőtábla, hogy az elsőfokú bíróság ugyan beszerzett minden bizonyítékot, de nem mindegyiket vizsgálta meg kellő alapossággal.-Nem mindegy, hogy mit jelent a felvételeken látható két ujj - Bárándy Péter, Ahmed H. védője szerint jelenthette a két órát is, amivel néhány vallomás alapján a rendőröknek adott két órás ultimátumot a vádlott, ugyanakkor a béke, a győzelem jelképe is lehetett. Az egykori igazságügy miniszter apró, de fontos dolgokat emelt ki az első fokon eljáró Szegedi Törvényszék ítéletéből, amivel azt próbálta alátámasztani, hogy nem vizsgálták meg alaposan a bizonyítékokat. Az ügyvéd azt sem értette, hogyan került az ítéletbe a Korán emlegetése. Bárándy az ítélet teljes megalapozatlanságának megállapítását kérte.Az ügyész szerint azonban az elsőfokú ítélet megalapozatlansága legfeljebb részlegesen lehet megalapozatlan, ezért kitartott indítványa mellett, amelyben az elsőfokú ítélet súlyosítását kérte.A bírói tanács ítélete szerint új eljárás indul a terrorcselekménnyel vádolt Ahmed H. ügyében, amelyet egy másik bírói tanácsnak kell majd lefolytatnia. A szír férfi, aki 2015 októbere óta előzetes letartóztatásban van, továbbra is börtönben marad.A tömegzavargásban való részvétel miatt is volt egy per, ebben a vádlott férfi édesanyját is bíróság elé állították. Végül az asszony és kilenc társa perében a jogerős ítéletet végrehajtották, egy kivétellel ők már szabadok.