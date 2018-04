Röszkén dolgozik a drogcsempészek négylábú rémálma: Dolly kutyának a rántott hús a kedvence

Több mint 11 kiló heroint akart Magyarországra csempészni egy macedón férfi a napokban – közölte az Országos Rendőr-főkapitányság. Azt írták, hogy a férfi Röszke autópálya-határátkelőhelyen jelentkezett belépésre személyautójával. A rendőröknek az tűnt fel, hogy zavartan viselkedett, ezért kábítószer-kereső kutyával vizsgálták át a járművet. Dolly az autó jobb első ülésénél szagolta ki a drogot. Az ülés alól 15 csomag került elő, összesen 11 ezer 700 gramm heroinnal.Amikor ez a hír bekerült az újságba, akkor határoztam el, hogy megismerkedek Dollyval, a híres kábítószer-kereső kutyával, akinek egyébként nem ez volt az első komoly fogása Röszkénél. Egyeztettünk a megyei rendőrséggel, és megbeszéltünk egy találkozót a határátkelőnél.Dolly, a kábítószer-kereső kutyák Marilyn Monroe-ja gazdájával, Sipos István kutyavezetővel várt bennünket. Szerencsére éppen munkában voltak, így láthattuk a belga juhászt bevetésen is, de előtte a gazdájával beszéltünk pár szót.– 1993 óta foglalkozom kutyákkal, akkor iskoláztak be. A dunakeszi kutyakiképző iskolában képeztek ki engem és az első kutyámat is. Dolly már a harmadik kutyám, először egy német juhászom, majd egy labradorom volt – mondta Sipos István.Az, hogy odáig vannak egymásért, már az első pillanatban látszott, Dolly szinte csak ekkor veszi le a szemét a gazdájáról, amikor tényleg munka van. Sipos István azt is elmondta, hogy eddig Dolly a „legpörgősebb" és a legeredményesebb kutyája, sorra buktatja le a drogcsempészeket, és néha még házkutatásokhoz is elhívják.Abban azonban, hogy Dolly ilyen ügyes kutya lett, nagyon sok munka van. A most nyolcéves kutyát már egyéves korában elkezdték tanítani. Először van egy négy hónapos alaptanfolyam, amit már a későbbi gazdájával végez el az akkor még elég furcsán, de „nyers kutyának" hívott állat.– Az oktatás nagyjából kétéves folyamat, Dolly is annyi idős kora óta, azaz hat éve dolgozik, és azóta csak velem van – mondja a büszke gazda.Dolly nyugdíjazása még odébb van – addig jó sok buszt és autót kell átnéznie, azaz átszagolnia az ebnek. A feladat pedig nem könnyű, ugyanis a „munkaköri leírás" szerint Sipos Istvánnak és Dollynak a határhoz érkező mindegyik buszt át kell vizsgálnia, abból pedig jó sok van. Csak amíg mi ott voltunk, három futott be, de szerencsére Dolly egyikben sem talált kábítószert.A kutyát akkor engedik fel a buszra, amikor már minden utas leszállt, és útlevélkezelésre ment. Dolly alaposan körbeszaglássza a buszt, kívül-belül, és ha drogra bukkan, azt kaparászással jelzi.Ezért pedig jutalom jár, ami – meglepő lehet – a labdázás. Ezért szemlátomást megőrül a kutya, alig várja, hogy Sipos István eldobja a teniszlabda méretű játékot, azonnal rohan, és már hozza is vissza.A kutya egyébként a rendőrség tulajdona, de ez csak papíron van így, hiszen éjjel-nappal Sipos Istvánnal van. Sőt, ha Dolly majd tízévesen visszavonul, akkor is vele marad. És akkor biztosan a mostaninál is több rántott húst ehet, ami a labdázás mellett a másik kedvence.