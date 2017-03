Rugalmasabb a kicsik napközbeni ellátása

Csongrád megye - Sándorfalván, Tömörkényen és Pusztaszeren is járt Fűrész Tünde miniszteri biztos, ahol családokkal is találkozott. A térség parlamenti képviselője, Farkas Sándor hívta meg a biztost, aki polgármesterekkel is egyeztetett.

– Mini bölcsődét indítanak hamarosan Tömörkényen – Fűrész Tünde szerint az új ellátási formák egyszerűsítésével rugalmasabb lehet a három év alatti gyermekek napközbeni ellátása. Az év eleje óta a családi napközik helyett mini, munkahelyi, valamint családi bölcsődékben is elhelyezhetik kisgyermekeiket a szülők, ha településükön nincs intézményes óvoda. A január elsejétől megnyíló lehetőséggel él rövidesen Tömörkény.



A mini bölcsőde a meglévő intézményrendszerre épülő új intézménytípus, ami egy sokkal egyszerűbb formában történő bölcsődei ellátást jelent. Megoldást jelenthet például a közfoglalkoztatásban, a képzésben részt vevő szülők gyerekeinek a napközbeni ellátásuk biztosítására is. A munkahelyi bölcsőde szolgáltatási formát csak munkahelyen lehet létrehozni, vagy a munkahely által biztosított ingatlanban, a foglalkoztató fenntartásában.



A 3 év feletti gyermekek – óvodán, iskolán kívüli – ellátása piaci alapú szolgáltatás keretén belül, napközbeni gyermekfelügyelet formában valósulhat meg központi költségvetési támogatás nélkül.