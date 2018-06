Rutinból közlekednek, pedig szóltak előre: kevesen tartják be a forgalomkorlátozást a Tisza Lajos körúton - fotó

Hétfő reggel elkezdődött a Tisza Lajos körút „faltól falig tartó" felújítása a Dugonics téri körforgalom és a Boldogasszony sugárút közti szakaszon, ami a tervek szerint nyár végéig tart. Ottjártunkkor éppen az SZTE Zeneművészeti Kar oldalán lévő járdát bontották a kivitelező cég dolgozói. Bár a munkák kezdete előtt határozottan felhívták a figyelmet, hogy a területre csak az építési forgalom, az ott lakók, a tömegközlekedés, az áruszállítók járművei, illetve a rendőrök, a mentők és a tűzoltók hajthatnak be, tapasztalatunk szerint csak minden negyedik autós foglalkozik a korlátozásra figyelmeztető táblákkal.Rutinból közlekedik az autósok többsége, mivel nincs fizikai akadály, és senki sem ellenőrzi, ki hajt be a részben lezárt területre. A körforgalom és a Szentháromság utca felől is érkeztek a kocsik – nehéz elhinni, hogy mindenki a korlátozás alóli kivételek közé tartozott.