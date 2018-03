Rutinosan vásárolt a domaszéki házaspár: Pintérék is nyertek Telekosár játékunkon

Újabb öt olvasónkat visszük bevásárolni



Tegnap Fock Sarolta kolléganőnk szerencsés kezében bízott az a 7807 szelvénytulajdonos, aki pályázott Telekosár játékunkra. Munkatársunk közjegyző jelenlétében sorsolta ki második heti nyerteseinket. A jövő héten is öt szerencsés előfizetőnk pakolhatja tele bevásárlókocsiját 25 ezer forint értékben a Príma Nova szupermarketben. Nyerteseink nevét ezen az oldalon a színes információs blokkunkban találja.



A domaszéki Pintér Szilveszter is egyike Telekosár játékunk első heti nyerteseinek, akik 25 ezer forintos vásárlási utalványt nyertek lapunktól. Szilveszter feleségével, Pintérné Engi Katalinnal érkezett a Príma Nova Áruházba.– Nem lesz gond elkölteni a 25 ezer forintot. Nálunk egy nagybevásárlás 30-40 ezer körül szokott lenni – mondta Katalin, amikor átnyújtottuk neki és férjének nyereményüket.A vásárlásban rutinos házaspár szokott a Novába is járni, bár idén még nem voltak. Most is a havi nagybevásárlást tudták le itt. Katalin először az ásványvizekhez irányította férjét – tegyék azokat alulra, majd pakolhatják rá a többit. Vagyis az étolajat, cukrot, lisztet. Ez utóbbiból nyolc csomag kétkilósat, Katalin ugyanis imád sütögetni, főként kelt tésztákat. – Hájas kiflit fogok sütni szilvalekvárral. A családom másik kedvence a fonott kalács, sósan és szezámmaggal a tetején – magyarázta. A háziasszony egy sütéshez másfél kiló lisztet is bedagaszt, így az itt vásárolt 16 kilogramm jó, ha egy hónapig kitart. Mindezekhez még vajat, margarint, sütőport is tettek a bevásárlókocsiba.Ezután vezetett útjuk kedvenc részlegükbe, a gyümölcsökhöz, ahol az alma mellett gyömbért, ananászt és avokádót is vettek. Szeretik az avokádókrémet pirítóson, a gyömbérből pedig teát szoktak főzni.– 1992 óta vagyunk előfizetők. Most nyolc szelvényt küldtünk be, idén először játszottunk, és még sosem nyertünk. A faluban mondták a feleségemre, hogy biztos boszorkány, pedig csak szerencsénk volt – mondta Szilveszter, miközben levett két nagy öblítőt a polcról.Öt gyermekük, hat unokájuk, egy dédunokájuk van – utóbbinak görög joghurtot vittek ajándékba. Emellett tejet és Mackó sajtot is vásároltak. A húspultot azonban kihagyták, hiszen nemrég vágtak disznót, és tyúkokat is tartanak otthon. Viszont tésztából felpakoltak Pintérék, vettek pörköltbe és levesbe, valamint sajtos tésztának valót és tarhonyát is.Vásárlásuk bő egy óráig tartott, hiszen szeretnek nézelődni. A kocsijuk tényleg tele lett: a pénztárnál 36 ezer 834 forintot fizettek. Ám így is nagyon boldogok voltak, hiszen ebből 25 ezer forintot kedvenc napilapjuk állt.