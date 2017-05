Saint Honoré fánkját sütötte a krúdysoknak a francia nagykövetség operaénekesből lett séfje

Az aulában berendezett látványkonyhában kétszáz diák és szakoktató, valamint kamerák követték Jérome Szkuta minden kézmozdulatát. A sütésnél-hűtésnél meg persze a mosogatásban a házigazda intézmény nevében Rocskár György és Pápai Péter oktató segített, valamint két diák, Sallai Dániel és Kollár Martin. A francia szakács szavait Komáromi Annamária tolmácsolta.A séf elárulta, nem iskolában sajátította el a tudományát; eredetileg operaéneklést, spanyolt és jogot tanult. Hat évet el is töltött a művészi pályán, ám a gazdasági válság idején kevés szerepet kapott, akkor talált rá a szakácsmesterség.Annyira sikerült finomítani a tudását, hogy televíziós főzőműsorokban is szerepelt, többek között a francia gasztropápával, Alain Ducasse-szal. Később a párizsi amerikai nagykövetség kérte fel séfjének, onnan érkezett tavaly ősszel Budapestre. A vendégszakácsot a konyhában sem hagyta cserben előadói vénája. Abszolút kameraérzékenyen és lassan kevert, mixelt, díszített, miközben érzékletesen és nem utolsósorban kedélyesen el is magyarázta, mit miért csinál.A fiataloknak azt mondta, az ő karrierje rá a példa, hogy minden csak akarat kérdése, és dolgozni, dolgozni kell érte. Azt is javasolta nekik, hogy tanuljanak idegen nyelveket, és gyakorlati helynek, illetve első munkahelynek olyan éttermet válasszanak, ahol minőségi ételeket készíthetnek, még ha anyagilag nem is feltétlenül éri meg.