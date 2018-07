Saját betegszállítást indított az egyetem

Saját mentőautókkal gyorsabb és megbízhatóbb a betegek szállítása. Fotó: Frank Yvette

Drága volt, és nem is volt elégedett a magán betegszállító cégek munkájával a Szegedi Tudományegyetem vezetése, ezért úgy döntött, a munkák egy részét az intézmény saját kézbe veszi. Június elseje óta a telephelyek közötti transzportokat már nem külsős cég végzi, az SZTE saját autókkal szállítja vizsgálatokra, illetve a különböző klinikák között a betegeket.– Négy használt, de jó állapotú mentőautót vásároltunk erre a célra, amelyeket saját költségen fel is szereltünk. A műszerek egy részét azokról a klinikákról hoztuk el, ahol tudták ezeket nélkülözni, a fennmaradó eszközöket pedig megvásároltuk. Személyzetet egyrészt intézményen belülről, másrészt kívülről tudtunk biztosítani hozzájuk – mondta el lapunknak Fendler Judit kancellár. – A másfél hónapja indított próbaüzemből már most látszik, hogy minőségi ugrást sikerült elérnünk: a betegek és a szállítást megrendelő orvosok, szakdolgozók elégedettebbek, illetve gyorsabb és megbízhatóbb a szállítás.A saját betegszállítás elindítása 20 millió forintjába került az egyetemnek, az előzetes számítások szerint azonban éves szinten is több tízmillió forint megtakarítást eredményez majd. A mentőautókkal járó- és fekvőbetegeket is tudnak szállítani, de alkalmasak lesznek arra is, hogy a hallgatók a mentőgyakorlat egy részét itt teljesítsék.– A telephelyek közötti betegszállítást a külsős cég is négy autóval végezte, így azokat teljesen ki tudtuk váltani – mondta el Fendler Judit. – A féléves próbaüzem után azonban kiderül majd az is, hogy precízebb munkaszervezéssel, jobb logisztikával lesz-e pluszkapacitás is. Ha igen, elképzelhető, hogy önköltségi térítési díj ellenében vállaljuk majd a betegek hazaszállítását is. Azt gondolom, ez jelentős közérzetjavító intézkedés lehetne, hiszen a betegek most sokszor fél napokat várnak a betegszállítókra – tette hozzá.