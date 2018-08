Saját iskolában nyitották a tanévet a baptisták

Szegedi Baptista Középiskolaként folytatja tevékenységét a Rigó utcában, immár saját épületben a Baptista Szeretetszolgálat Móra Ferenc Felnőttoktatási Középiskolája. A pénteki tanévnyitón azt is ünnepelték, hogy tovább bővültek: két nappali rendszerű középiskolai osztályt is indítanak, egy gimnáziumi és egy rendészet és közszolgálat profilú szakgimnáziumit.Papp János, a Magyarországi Baptista Egyház elnöke arról beszélt, hogy a baptisták 110 milliós nagy család részei világszerte, hazánkban 350 gyülekezetük van, s örömét fejezte ki, hogy a szegedi gyülekezetek is szerves módon tudnak kapcsolódni a középiskolához. – Isten áldását kérjük erre az épületre, a benne dolgozókra és tanulókra, a jelen és a jövő diákságára. Az Isten kegyelméből, meg nem érdemelt jóindulatából kaphatunk sokat, s vált mindez lehetővé – fogalmazott.Kiss-Rigó László megyés püspök arra hívta fel a figyelmet, hogy komoly szolgálatot tesz a társadalom és a jövő számára az, aki színvonalasan teljesít a köznevelésben, legyen bármilyen fenntartású is az adott oktatási intézmény. – Az egyházak azért vállalnak szerepet az oktatásban, mert egyrészt hagyományt követnek ezzel, másrészt a keresztény értékrend alapjain állnak, s erről akarnak szerény tanúságtételt adni, szemben azzal az egyébként divatos elképzeléssel, hogy egyenlő távolságot tartsunk minden értéktől – mondta a püspök.A Jézusról szóló tanítás fontosságáról szólt Szenczy Sándor, a Baptista Szeretetszolgálat elnöke, kiemelve, hogy az életben mindent el lehet veszíteni, de igazán nagy baj akkor van, ha a hitét veszíti el az ember. – Az Isten annyira kegyelmes volt, hogy nem adtam fel, s el tudtam hinni, hogy a lehetetlen lehetségessé válik, s lehet akár Szegeden is baptista középiskola – mondta.Derű, hit, emberséges hozzáállás, együttműködés és szakmai igényesség – a tanári csapat által megfogalmazott 5 értéket tolmácsolta a szülőknek és diákoknak Bucskó József igazgató, kiemelve, hogy erre hívnak mindenkit, akik velük és értük dolgozik.