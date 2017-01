Saját mikrobuszhoz juttatná a gyermekklinikákat a jótékony taxis

– Szeretném, ha minden gyermekklinikának lenne saját, speciálisan felszerelt gyermekszállító járműve. Első lépésben a szegedi klinikának – mondta Berinszki Zoltán szegedi taxisofőr. – A karácsonyi jótékonysági akciónk rávilágított arra, hogy sok családnak van szüksége segítségre a gyermekük hazajuttatásában.Kezdeményezéséről lapunkban is beszámoltunk (2016. december 17.: Kisgyerekeket fuvaroz haza karácsonykor a jótékony szegedi taxis ). Néhány nap alatt országos akcióvá nőtte ki magát az ötlet. Szerte az országban szállítottak haza karácsonykor és a két ünnep között is olyan beteg gyerekeket a kórházakból, akiknek a szülei ezt másképp nem tudták volna megoldani.– Egy szülő arról mesélt nekem, előfordult, hogy 7 órát vártak a gyermekével, amíg a felnőttbeteg-szállító jármű megérkezett. Egy gyerek türelme, tudjuk, hogy nem olyan, mint a felnőtteké. Főleg egy olyan kisgyereké, aki súlyos kezeléseken esett át. Innen jött az újabb ötlet. Segítsük elő, hogy minden gyermekklinikának legyen saját járműve. Első lépésben Szegeden szeretném ezt elérni. Még a két klinikai részleg között sem egyszerű a szülőknek hozni-vinni a gyermeküket. A hazajutásban is nagy segítség lenne sokuknak egy olyan mikrobusz, amiben gyermekülések is találhatók, és van hely egy tolószéknek is, illetve akár mesefilmet is lehet nézni útközben.Berinszki Zoltán azt mondta, a megvalósítás formáját még nem dolgozta ki. Pénzgyűjtéssel nem szeretne foglalkozni. Inkább lobbizna azért az önkormányzatnál, a döntéshozóknál, vállalkozóknál, hogy a terv megvalósulhasson.– Ez nem luxusdolog. Az országnak kell, hogy legyen annyi tartaléka, amivel a jó ügy mellé állhat – mondta a taxis.