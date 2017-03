Sándor Jánost köszöntötték - 80 éves a Jászai Mari-díjas rendező

Több mint fél évszázada, hogy Sándor János kétszeres Jászai Mari-díjas rendező elkezdte szegedi pályafutását, kedden pedig a 80. születésnapját ünnepelhette. Idei rendezése, a Don Pasquale szombat esti előadásának végén köszöntötték fel kollégái, Gyüdi Sándor színiigazgató, valamint a Dugonics Társaság elnöke, Pajor László és titkára, Tandi Lajos. Bár a rendező csak a premieren szokott színpadra lépni, most még rövid köszönetet is mondott: a vele dolgozóknak, hogy eltűrik őt, a közönségnek pedig, hogy eljönnek a színházba – mert Shakespeare szavaival élve: a publikummal együtt ami addig fél volt, most lesz egész.