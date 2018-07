Sándorfalva és Algyő felé is épül kerékpárút

A város két területét érintő kerékpáros fejlesztésre 655 millió forint európai uniós támogatást nyert a szegedi önkormányzat. A projektet bemutató csütörtöki sajtótájékoztatón Nagy Sándor városfejlesztési alpolgármester elmondta, kiemelt cél, hogy a szomszédos településeket bekapcsolják a város kerékpáros vérkeringésébe. Emlékeztetett, hogy a 100 ezer főnél nagyobb lélekszámú hazai települések közül kiemelkedik Szeged, hiszen itt az elmúlt két évtizedben 4-5-ről 17 százalékra növekedett a kerékpárral közlekedők aránya.



A sajtótájékoztatón elhangzott, hogy a kerékpárút sándorfalvi szakaszát szintén uniós támogatással építik meg. Gajdosné Pataki Zsuzsanna polgármester arról tájékoztatott, hogy a Csongrád Megyei Önkormányzat Sándorfalvával, Dóccal és Ópusztaszerrel konzorciumi együttműködést kötött a három települést és Szegedet összekötő kerékpárút kiépítésére, amelynek kivitelezése várhatóan jövőre kezdődik.



Tapasztó Sándor, a Szeged Pólus Nkft. projektigazgatója elmondta, Sándorfalva irányába több mint 6 kilométer hosszon történik a kivitelezés, s mivel sok fát kivágtak a nyomvonalon, több mint 1000 fát is ültetnek a projekt keretében. A fejlesztés a József Attila sugárutat is érinti, az Algyői útig már megépült kerékpárúthoz alakítanak ki kerékpáros csatlakozást. A Tarján széle utcától önálló kerékpárút épül, átalakítják a Budapesti körúti csomópontot, megújul a buszmegálló, s rendezik a kerékpáros nyomokat. A körtöltésnél támfalszélesítéssel is jár a projekt, hogy elférjenek egymás mellett a gyalogosok és a kerékpárosok. Jelenleg a kivitelezői közbeszerzési eljárás értékelése zajlik, s várhatóan szeptember elején tudnak leszerződni, onnan számítva öt hónap van a munkálatokra. Így a teljes projekt – amelyhez az önkormányzat 100 millió forinttal járul hozzá – jövő tavaszra valósul meg.