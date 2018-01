Sándorfalván 2018 az újjászületés kezdete - sorra nyerték tavaly a pályázatokat

– Egyszer csak elkezdtek jönni az e-mailek és hivatalos levelek: „örömmel értesítjük, hogy..." Nagyon jó volt olvasni mindegyiket – mesélt tavalyi évükről Gajdosné Pataki Zsuzsanna, Sándorfalva polgármestere. – Azonban a sikeres pályázatok újabb feladatokat adnak: meg is kell valósítani azokat, a jelentős részükkel már idén el kell készülnünk.

Tavaly 1 milliárd 200 millió forintnyi pályázati pénz érkezett a településre. Megnyerték a Szegedről Sándorfalván és Dócon át Ópusztaszerig futó kerékpárút megépítésére a támogatást. A településre eső szakasz 362 millió forintból valósul meg. De a belváros is teljesen megújul két pályázatból.– A Zöld város kialakítása Sándorfalván című programban 100 millió forintot nyertünk. A Szabadság tér átalakul, változik a Pallavicini-kastély kertje is, és ez a beruházás hatással lesz az egyik legforgalmasabb utcánkra, az Ady Endre utcára is. Ehhez a beruházáshoz kapcsolódik egy másik is: a szomszédos piactér fejlesztésére és bővítésére is nyertünk 300 millió forintot. Mindezek mellett 4 millió 700 ezer forintot nyertünk arra, hogy a külterületi buszmegállóinknál felújítsuk, kibővítsük a közvilágítási rendszert, 148 millió forintból újjávarázsoljuk a Nádastó Szabadidőparkot, és 200 millió forintból hozzákezdhetünk a Bikakaszáló rendbetételéhez. Ez azért is nagyon fontos, mert gyakorlatilag csak itt tudunk a belterületen belül „gazdasági övezetet" kialakítani – sorolta a nagyobb elnyert pályázatokat a polgármester.A közel 8300 fős városban tavaly elindult járdaprogram idén szintén folytatódik. De van zöldprogramjuk, ifjúsági programjuk, és természetesen vannak önkormányzati felújítási programok, amelyek biztosítják a magas szintű intézményi működéseket.