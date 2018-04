Sándorfalván is megnyílt a kormányablak

Csongrád megye tizenkettedik kormányablakát nyitották meg Sándorfalván, így egy helyen több mint 1500-féle ügyet tudnak elintézni az itt élők. A két munkaállomást és egy fotófülke-kapacitással rendelkező új, integrált kormányzati ügyfélszolgálatot Juhász Tünde kormánymegbízott, Pilz Tamás, a Miniszterelnökség területi közigazgatás-fejlesztési felelős főosztályvezetője, Farkas Sándor, a térség országgyűlési képviselője és Gajdosné Pataki Zsuzsanna, a város polgármestere adta át hivatalosan. Juhász Tünde hangsúlyozta: a megyében a sándorfalvi kormányablak átadásával már minden okmányiroda átalakult integrált ügyfélfogadási ponttá.Farkas Sándor arról beszélt, hogy a település és környéke szempontjából fontos beruházás zárult az új ügyfélszolgálat kialakításával. Az ügyfelek és az ott dolgozó állami tisztviselők körülményei is jelentős mértékben javultak. Szerinte egy-egy hivatalos ügy elintézése sikerélményt jelent mindkét félnek, amihez most már biztosítottak az egységes arculati elemeknek megfelelő bútorok és informatikai eszközök.A kormányablak múlt hét csütörtök óta fogadja a lakosságot, így a hivatalos átadón már a 150. ügyfelet köszöntötték. Bodrogi Attila az új jogosítványa mellé emlékbe kapott egy nemzeti színű szalagot is.