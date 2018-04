Sándorfalvi barátnője van Rippel Ferencnek: Halász Viktória eredetileg csak kísérőként ment a Story-gálára - galéria

Közös hullámhosszon. Viktória és Ferenc két hónapja van együtt. Fotó: TV2

Nagy feltűnést keltett az idei Story-gálán a 46 éves Rippel Ferenc , aki egy csinos, fiatal lánnyal az oldalán jelent meg a magyar celebvilág legrangosabb eseményén. Bár már akkor barátnőjeként mutatta be mindenkinek, ez még nem volt igaz, hiszen az volt az első randevújuk. Azóta viszont valóban egy párt alkotnak. Mindezt Halász Viktória mesélte lapunknak, a nemzetközi hírű artista barátnője ugyanis sándorfalvi.– Egy rendezvényen találkoztunk először két évvel ezelőtt – mesélt szerelméről a 21 éves lány. – Akkor jót beszélgettünk, és be is jelöltem őt a Facebookon, mert őszintén megvallva tetszett nekem, de nem igazolta vissza az ismeretséget. Aztán nemrégiben kaptam tőle egy üzenetet, amiben arról érdeklődött, minek köszönheti a jelölést. Neki ugyanis újra feldobta a rendszer, és azt hitte, akkor jelöltem ismerősnek, viszont már nem emlékezett rám.A félreértésből beszélgetés kerekedett köztük, és hamar kiderült, hogy egy hullámhosszon vannak. Aztán Rippel Ferenc megemlítette a Story-gálát, és feltette a kérdést Viktóriának: elkísérné-e.– Utóbb kiderült, hogy tesztnek szánta, mert kíváncsi volt, elég bevállalós vagyok-e. Az voltam, mert igent mondtam.Egy pár a gálán lett belőlük, azóta pedig Viktória már megismerte Ferenc kisfiát is. Közös életről azonban egyelőre nem lehet beszélni, a lányt ugyanis a munkája Szegedhez köti. – Fogászati asszisztensként végeztem, májustól fogtechnikát kezdek tanulni – mesélt mindennapjairól. A tanulás mellett hat éve modellkedik is. – Nagyon szeretem ezt a munkát, jelenleg pedig azon dolgozok, hogy modellmentorként tudjam segíteni a jövőben azokat, akik szintén erre a pályára készülnek. Mivel nekem soha nem volt szerződésem ügynökségekkel, másokat is arra bátorítok, hogy ne kössék le magukat sehol: igyekezzenek maguk boldogulni. Emellett van még egy tervem: azért növesztem a hajam, hogy felajánlhassam rákbeteg gyerekeknek, paróka-alapanyagnak.Viktória és Rippel Ferenc is ingázik most: hol egyikük, hol másikuk utazik, hogy akár Szegeden, akár a fővárosban, de együtt lehessenek. Ferencnek azonban a közeljövőben vélhetően még kevesebb idejelesz, hiszen elindult a TV2 Nagy Duett című műsora, amelyben Tóth Andival mutatja be, hogyan tud énekelni. Viktória az első adás előtt a fővárosba utazott, hogy a főpróba és az adás alatt is ott lehessen, és szoríthasson szerelmének.Az első produkció után egyébként a zsűri úgy fogalmazott, hangban van még hova fejlődni – Kasza Tibor szerint valószínűleg Rippel Feri csak a szövegkönyvet kapta meg, a kottát nem. Hozzátették azonban: van még nyolc hét, hogy énekelni is megtanuljon.