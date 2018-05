Sándorfalvi lehet az év praxisa: Nagymihály Sándor a legjobb 20 között

Nagymihály Sándor ötven éve gyógyítja a sándorfalviakat. Fotó: Karnok Csaba

Sporttal tartja magát karban. Fotó: Karnok Csaba

A polgármester, Gajdosné Pataki Zsuzsanna jelölte Nagymihály Sándor sándorfalvi háziorvost Az év praxisa a Kárpát-medencében díjra, amelyre egyetlen Csongrád megyeiként esélyes is, bekerült ugyanis a top 20-ba. Az Emberi Erőforrások Minisztériuma Egészségügyi Államtitkársága által meghirdetett pályázatra 233 érvényes nevezés érkezett, a beküldött történetek alapján választott ki a zsűri – amelynek tagjai között ott van Kásler Miklós emberierőforrás-miniszter is – tíz-tíz magyarországi, illetve határon túli jelöltet, akikre szavazni lehet.– Váratlan volt, de rendkívül megtisztelő, hogy a szakmai zsűri beválasztott a tíz magyarországi jelölt közé – fogalmazott Nagymihály Sándor. – Igaz, kicsit furcsa nekem ez a szavazatgyűjtés, őszintén megvallva nem is kampányolok a voksokért, mert nem vagyok egy versengő típus, de mindenképpen örülök, hogy egy olyan kis településről, mint Sándorfalva, észrevettek.Nagymihály Sándor 1968 óta látja el a sándorfalviakat, volt időszak, amikor ő volt ott az egyetlen háziorvos.– Azt gondolom, ez a klasszikus orvosi munka. Mindig jó érzés, ha bejön egy beteg panaszokkal, és azon tudok segíteni.A 76 éves szakember még most is praktizál, és mint fogalmazott, amíg úgy érzi, hogy szükség van rá, nem is hagyja abba. – Büszke vagyok arra, hogy ötven éve konfliktusok nélkül tudok Sándorfalván dolgozni, és érezhetem a lakosság megbecsülését – mondta. Frissességét egyébként annak is köszönheti, hogy rendszeresen sportol: mindennap úszik, utána pedig egy órát gyalogol Szeged belvárosában.A szervezők június 2-áig várják a szavazatokat a jelöltekre, amelyeket az evpraxisa.hu oldalon lehet leadni.