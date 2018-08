Sándorfalvi piacozó találta meg a 200 ezret rejtő pénztárcát

– Hetente találnak a vevők vagy az árusok elhagyott kulcscsomót, bankkártyát, mobiltelefont, igazolványt, pénztárcát, le a kalappal minden becsületes ember előtt, de ekkora összeggel még nem találkoztunk – mondja Németh István piacigazgató.Megtudtuk, semmilyen személyazonosításra alkalmas okmány nem volt a tárcában, csupán egy viseltes cetli, s azon két elmosódott telefonszám. – Először megfejtettük, majd különböző variációkban többször is hívtuk a számokat eredménytelenül, de amikor felvették, akkor is csak sok áttétellel sikerült beazonosítani a tulajdonost – mondja az igazgató, hozzátéve, végül e hét keddjén egy telefonon elért férfi segítségével jutottak el odáig, hogy értesíthették a tárca gazdáját.Csütörtök késő délelőtt a piacigazgatóságon megtörtént az azonosítás is, az idős, gyengébb egészségi állapotú nő – akit a fia kísért el – nemcsak az összegről és a tárcáról tudott minden érdemit, de kézírása is egyezett a cetlin olvasható telefonszámokkal. Szerettünk volna beszélni a becsületes megtalálóval és a szerencsés idős asszonnyal, aki visszakapta a pénzét, de mindketten elzárkóztak. Nevük közléséhez sem járultak hozzá, ahogy fotót sem készíthettünk róluk – a történet ettől még példaértékű.