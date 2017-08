Sanghajból is jöttek karnagyok

A program vonzza a világból a tanulni vágyó karnagyokat Szegedre. Fotó: Kuklis István

Nemzetközi karnagyi találkozónak ad otthont az Agóra. A Kardos Pál Alapítvány által idén 12. alkalommal megrendezett program különlegessége, hogy a magyar résztvevők mellett évek óta szerte a világból vonzza a tanulni vágyó karnagyokat. Az 1991 óta kétévenként megrendezett nyári szemináriumon elsősorban kortárs magyar egyházzenével foglalkoznak. A jelentkezők többsége diák, de van köztük olyan is, aki már befejezte a Zeneakadémiát, most mégis úgy érezte, szükséges felfrissíteni a tudását. Idén közel húsz műből kellett előre felkészülniük, külön énekelve és zongorázva a szólamokat. Ezek között volt a Szegedről indult Huszár Lajos és Csemiczky Miklós több alkotása is.

– A napi program nagyon kötött – magyarázza Rozgonyi Éva Liszt- és Bartók–Pásztory-díjas karnagy, aki az ugyancsak Liszt-díjas Ordasi Péterrel együtt a kezdetek óta az esemény főszervezője. – A gyakorlókórus reggeli beéneklése és a vacsora utáni karnagyi próba között nemigen van megállás. Városnézésre sem sok idő jut, mégis mindenki nagyon kedveli Szegedet, a külföldiek különösen.– Nagyon jól érezzük magunkat itt, és a páratlan magyar zeneirodalom újra és újra lenyűgöz – fogalmaz a sanghaji Wang Jin, aki férjével és két növendékével érkezett Szegedre. – Ez a program azért is egyedülálló, mert generációkat és kultúrákat képes összekötni, éppúgy, mint maga a zene.Rajta kívül részt vesz az eseményen egy másik sanghaji karnagy is, mindketten az Egyesült Államokban ösztöndíjasok, de van japán és szingapúri is a nemzetközi csapatban. A szeminárium zárásaként jövő kedden 19 órai kezdettel a karvezetők a Bartók Kórus közreműködésével adnak koncertet az alsóvárosi ferences templomban.