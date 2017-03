Sanyargatással is vádolják a magyar embercsempészeket

A vádirat szerint a vádlottak egyike szervezte be a másik két vádlottat, hogy a zöldhatáron mások által átkísért, a Szerb Köztársaság területéről átjövő migráns személyeket anyagi ellenszolgáltatás fejében Ausztriába szállítsák.Az egyik vádlott feladata az volt, hogy a szerb-magyar határtérségben gépjárműjével felvegye a migránsokat, míg a másik vádlott a migránsokat szállító gépjármű előtt haladt, az utat mutatta és figyelte, hogy van-e rendőri ellenőrzés. A szállításokat szervező vádlott egy alkalommal a szállításhoz használt gépjárművet is rendelkezésre bocsátotta, valamint utasításokkal látta el a másik két vádlottat.Két alkalommal szállítottak a vádlottak ily módon migráns személyeket, 2015. június 29-én legalább tizenegy személyt vittek el Ausztriába, míg 2015. július 6-án huszonnégy migránst zsúfoltak be a gépjármű rakterébe. Ez utóbbi esetben. A július 6-i szállítás során a Készenléti Rendőrség járőrei a migránsokat szállító járművet Röszke külterületén ellenőrzés alá vonták, a gépjárműben tartózkodó migránsok magyarországi tartózkodásuk jogszerűségét igazolni nem tudták.

A Szegedi Járási és Nyomozó Ügyészség a vádlottakat üzletszerűen, a csempészett személyek sanyargatásával elkövetett embercsempészés bűntettével vádolja. A vádlottak bűnösségének kérdésében a Szegedi Járásbíróság fog dönteni. Két vádlott előzetes letartóztatásban várja a bírósági eljárást.