Sárban-vízben, jóban-rosszban: az esküvő előtt Spártát is megjárta a szegedi pár

Játszótér felnőtteknek

Sportos fotózás. Orsi és Tamás ma már házastársak. Fotó: Boldizsár Mária

– Nagyon vigyáztunk egymásra, nehogy törött lábbal kelljen az oltárhoz bicegnünk – kezdte beszámolóját a Spartan Race-ről, azaz a „spártai" akadályversenyről Frittmann Orsolya és Görbe Tamás. A fiatal pár még jegyesként vetette bele magát két hete a kazincbarcikai „dzsungelbe", hogy filmbe – vagy épp légiós kiképzésbe– illő erőnléti és ügyességi feladatokat teljesítsenek együtt. A próbát kiállt kettős a verseny után egy héttel mondta ki – ép végtagokkal – a boldogító igent.A versenyt úgy írták le, mint egy felnőttjátszóteret, ahol Magyarország legszebb tájain futhatnak a résztvevők. Hivatalosan 14,8 kilométert kell futva, illetve erőnkhöz mérten a 29 akadályon átevickélve megtenni.A „Super" besorolású kazincbarcikai pályán a szintkülönbség 508 méter volt. A versenyzők több körben rajtoltak, összesen közel ötezren. Az első akadályt a gumiabroncsok képezték. Majomlétra, falak állták útjukat, ezután több változatban kellett súlyt cipelniük a jellemzően saras talajon, végül némi úszás is van a programban. Orsi a szögesdrót alatti sárban kúszást ítélte a legszórakoztatóbbnak, a legnehezebbnek a vizesárokból való kötélmászást, a szalmabábuba történő dárdadobást és a „multi rig" nevű gyakorlatot találta. Utóbbi során egy acélszerkezeten függeszkedve, gyűrűkbe kapaszkodva kellett haladni.

Tűzugrás a végére

Ha nem sikerül teljesíteni egy akadályt, jön a büntetés. A retorzió minden szabálytalan vagy sikertelen gyakorlatért 30 négyütemű fekvőtámasz karhajlítással. Tamás ebből 120-at, Orsi 150 nyomott le Kazincbarcikán. A célnál már csak egy tűzrakást kellett átugraniuk.– Azért csináljuk, mert így jó buli kiereszteni a gőzt és feszegetni a határainkat. Nem volt fontos, hogy mennyi idő alatt teljesítjük a távot, csak megpróbáltuk baleset nélkül a legtöbbet kihozni magunkból – tette hozzá Orsi, mire Tamás megjegyezte: arra ment ki a játék, hogy a lagzira jó formában legyenek. Persze ez csak vicc, a hétköznapokban is sportolnak, inkább valami nem hétköznapit szerettek volna együtt csinálni.Sportos lánykérésOrsi a Szegedi Biológiai Kutatóközpont (SZBK) Genetikai Intézetében dolgozik, ahol a DNS hibáit vizsgálja, Tamás az Elméleti Fizikai Tanszék tudományos munkatársaként az integrálható rendszerekkel foglalkozik. Úgy érezték, több mozgás kell az életükbe, mindketten sok időt töltenek a laborban, irodában. Ezért Tamás hetente többször 10 kilométert fut, Orsi pedig edzőterembe jár. Részt vettek már a Spartanhoz hasonló akadályversenyen, 7 kilométeres Brutálfutáson, a Spartan Sprintet is többször teljesítették, legutóbb Visegrádon.A lánykérés is egy közös futás során, sportosan zajlott a párnál. – Azt szerettem volna, hogy Orsi meglepődjön, és így is lett! – jegyezte meg Tamás.