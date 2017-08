Sarcoló automatának tartja a parkolóórákat Szabó Bálint

Naponta kell gyógyítgatni az automatákat, és még sarcolnak is! Képünk egy korábbi cikkünkhöz készült.

Az országban Szegeden a legmagasabbak a parkolási díjak, miközben Botka László a „Fizessenek a gazdagok" szlogennel kampányol – mondta a szegedi városháza előtt tartott sajtótájékoztatón Szabó Bálint. A Likvid Kontroll Kft. ügyvezetője a polgármesteri hivatallal szemben álló egyik parkolóautomatára a Sarcoló automata feliratot ragasztotta.

Elmondta, hogy a városvezetés két hónapja 136 automatát szerzett be, darabját 1,3 millió forintért, amelyek már többször elromlottak. Szabó szerint hiba volt, hogy a szegedi közgyűlés eltörölte a korábban 1500 forintért vehető napi parkolójegyet, mert most maximum négy órára lehet jegyet venni, így az egész napot Szegeden töltő turistáknak most körülbelül ötezer forintjukba kerül a parkolás. Azt kérik, hogy a következő közgyűlés hozzon határozatot az 1500 forintos napijegyek visszaállításáról.