Sártenger a Leányszállás közben - parkolóhely hiányában tilosban állnak az autók

Autót elszállítani mi sem láttunk, nyomát azonban igen, egy narancssárga értesítésen. Ezen a városüzemeltetési iroda közterület-felügyeleti csoportja jelzi az autóját keresőnek, hogy járművét elszállították. Az megtalálható az SZKT Körtöltés utca 35. szám alatti telephelyén. Telefonszámok is vannak ezen az értesítésen az elérhetőségről, továbbá egy szép nagy összeg, 21 ezer 908 forint. Jó hír, hogy az „intézkedés költsége" bankkártyával is fizethető, kevésbé jó, hogy a ki nem váltott autót hat hónap elteltével értékesíthetik.

A valóságban azonban óriási ott a jövés-menés, nem nagyon szólítja meg a portás a földi halandót, hogy hova igyekszik.

Nincs másik



Az autós dolga akkor sem egyszerű, ha a Kálvária sugárút felől közelíti meg az egészségügyi intézményt. Munkaidőben gyorsan megtelnek a környező kis utcák autókkal, a Lendvai, a Csáktornyai, sőt még a Szekeres utcába is bőven jut belőlük. És az ott lakók is mérgelődnek az elállt garázsbejárók, összetaposott előkertek miatt.

Áldatlan állapotok uralkodnak Szegeden, a Leányszállás közben, a volt II-es kórház mögött. Sokan tennék le autóikat ott, akik az SZTE Szent-Györgyi Albert Klinikai Központ nagy betegforgalmú ambulanciáira érkeznek, de akkora a sár, hogy csak minden harmadik, negyedik parkolóhely marad szárazon, a többi használhatatlan. Ráadásul az amúgy is keskeny egyirányú utca másik oldalán tilos várakozni, ami tovább szűkíti a kapacitást.– Hiába van kint a tábla az utca elején, ideállnak a kórházba igyekvők, és széttapossák a kapubejárónkat – panaszolja Huszár Zoltán, hozzátéve: ő még nem nagyon látott innen tilosban parkoló autót elszállítani. Tapasztalatból tudja, hogy nem mindig a sofőrök a hibásak, az utca elején dolgozó fényezőműhelyhez érkező nagyobb, dobozos furgon könnyen kitakarhatja a tiltó táblát. Ráadásul ha már áll ott egy, könnyen akad párja, egy másik vidékről érkező.A lakók szerint az erősebb rendőri jelenlét javítana a helyzeten, de leginkább az kellene, hogy végre megcsinálja az utcát az önkormányzat, mert ez már tűrhetetlen. Száraz helyet keresve összetapossák az autók az előkerteket is, némelyikért tényleg nagyon kár, mert gyönyörű hóvirág nyílik benne, és látszik, hogy sok energiát fordít rá a ház tulajdonosa.Az egészségügyi intézmény nem pártolja a sorompóval is védett teherportán keresztüli gyalogos betegforgalmat, és tábla is figyelmeztet arra, hogy a rendeléseket mindenki a Kálvária sugárút felőli főportán keresztül közelítse meg.A Leányszállás közben azonban javulni fog a helyzet. – A városüzemeltetési iroda tud a problémáról, 2017-ben elkészült a vízelvezetés és a közterület-rendezés terve, a szükséges forrás rendelkezésre áll a kivitelezésre – írta kérdésünkre adott válaszában a szegedi önkormányzat sajtószolgálata. Ebből az is kiderül, hogy a beszerzési eljárást követően még ebben az évben rendbe teszik az utcát.