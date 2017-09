Schiffer András: politikailag egy senki vagyok

– Politikailag egy senki vagyok, és nem értem, hogy nyolc hónap alatt miért állítottak már háromszor célkeresztbe – mondta csütörtökön a Tisza Lajos Közéleti Egyesület (TLKE) vendégeként Szegeden Schiffer András azzal kapcsolatban, hogy legutóbb a 444.hu írt róla nem éppen kedvező cikket.Az LMP alapítója, egykori társelnöke egy éve jelentette be, hogy kiszáll a nagypolitikából, lemondott mandátumáról, tisztségéről a pártjában , és közölte, nem indul a 2018-as parlamenti választáson.– Azt viszont soha nem mondtam, hogy nem politizálok. Abban benne van a Kádár-kor lehelete, amikor azt mondják, aki nem hivatásos politikus, az minek ugat – hangsúlyozta Schiffer. A TLKE estjén kijelentette, nem beszél az LMP aktuális helyzetéről. Kiderült, többek között azért távozott a politikából, mert rájött, nem tud az LMP szervezeti fogyatékosságán változtatni.– Azt mondta egyszer nekem Kósa Lajos, ott kezdődik egy párt, ha pontosan tudja, hogy egy lakótelepi lépcsőházban, hová kell becsöngetni, hogy beengedjék – mesélte a ma már csak ügyvédként dolgozó Schiffer András. Szerinte 2014 őszétől 2015 júliusáig semmi sem jött be a Fidesznek, zuhant a népszerűsége, amikor jött a menekültválság, amire Orbán Viktor jól reagált, az ellenzék pedig „csak nyomozta a labdát".Ugyanakkor azt is hozzátette, a hatalmon lévők mindig előnyben vannak válsághelyzetben. Majd arról beszélt, hogy a képzeletbeli koordinátarendszerben a bázisdemokrata LMP az egyik, a hipercentralizált Fidesz pedig a másik pólus. – A bázisdemokrácia ökörség, a Fidesz pedig mint párt megszűnt, egy franchise rendszer – hangsúlyozta, majd azt fejtegette, hogy kell a centralizáció, az informális befolyás a pártrendszerben.Szerinte a Fidesz titka az, hogy van egy egyszemélyre felfűzött társulat nyolc-tíz emberrel, akik megbíznak egymásban. – Hűség, összetartozás van, ami mindent felülír, s ezt látják az emberek. Az MSZP ennek pont az ellentéte, egymást jobban utálják, mint az ellenfelet – mondta Schiffer András. – Ha falnak megy a jelenlegi rendszer, akkor nem váltás lesz, hanem törés. Ez annak sem lesz jó, aki hatalomba kerül, annak sem, aki sérthetetlennek hiszi magát, de legfőképp az országnak nem lesz jó – hangsúlyozta.Szerinte előbb-utóbb megszűnik a Fidesz varázsa. Úgy vélte, egy másik Fidesz-generáció egy pillanat alatt szét tudja feszíteni a kereteket.