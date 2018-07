Se dugó, se káosz - Minden simán ment a Marson

Önnek ajánljuk

Reggel nem könnyű Szegeden nyitva tartó valutaváltót találni, így előfordul, hogy euróért szeretne megreggelizni a turista. Ezt több helyen is megteheti, de a ,,cégérre is kiírva" mi csak a McDonald's gyorsétteremnél találtuk, ahol ez hivatalos is. Az meg vendégriasztó, ha bankkártyával sem tudunk fizetni. Tovább olvasom