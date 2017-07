Se napközben, se este ne maradjon a négy fal között - mutatjuk, miért! Ezekről a programokról maradnának le!

Színház SZEGEDI SZABADTÉRI JÁTÉKOK

DÓM TÉR, Vízkereszt, vagy amit akartok – vígjáték.

Július 28–30., péntek–vasárnap, 20.30 óra

Shakespeare fergeteges vígjátékában a bolondozás és a szerelem áll egymással szemben. Álruhák, hamis szerelmes levelek, szövevényes cselekmény, vidám csalafintaságok!



VÁRKERT

20 óra: Nógrádi–Janik–Varga: Gyerekrablás a Palánk utcában – ifjúsági zenés előadás.



TISZA GYÖNGYE

Július 28., péntek, 20.30–23 óra: Ne vess meg minket! – színházi előadás.

A 60 éves Vidám Színpad legjobb pillanatait idézi ez a napjainkra aktualizált nosztalgiakabaré! Nem véletlenül hívták annak idején a humor fellegvárát az ország legnépszerűbb színházának. Hiszen összegyűjtötte a műfaj legjobbjait! Ezen az estén is ez a cél! Szereplők: Straub Dezső, Böröndi Tamás, Nyertes Zsuzsa, Beleznay Endre. Jegyár: 2750 Ft/3750 Ft (VIP). Helyfoglalás az érkezés sorrendjében történik. Kapunyitás: 20 óra. Jegyek a Hungi Vigadóban vásárolhatók.



27. THEALTER Nemzetközi Színházi Fesztivál

Július 26–29., szerda–szombat



Péntek, 10–13 óra: Tea for Two tréningek: A hárpia megzabolázása – Shakespeare Reloaded (Vasvári SZKI), 14 óra: Kritikus szekció: szakmai beszélgetés az alkotókkal. (régi zsinagóga, kert), 18 óra: Tea for Two tréningek: A hárpia megzabolázása – Shakespeare Reloaded – tréningbemutató (Vasvári SZKI). 20 óra: Napraforgó (régi zsinagóga). Szombat, 1 óra: Parti Nagy Lajos: Moliére: Tartuffe (REÖK), 14 óra: Kritikus szekció: szakmai beszélgetés az alkotókkal. (régi zsinagóga, kert), 16.30: Menekülj okosan! (Vasvári SZKI), 19 óra: fesztiválzáró, díjkiosztó (régi zsinagóga, kert), 20 óra: CMMN SNS PRJCT (régi zsinagóga), 22 óra: Artopéd paradoxon – feljegyzések a jövőről (Grand Café).



Mórahalom

Hófehér és a hét törpe

Július 29., szombat, 20.30 óra, Futó-Dobó Lovasközpont

A világhírű Grimm-mese életre kel musical formájában, kicsit új köntöst kapva a nagy hollywoodi sikerprodukciók mintáját követve. Részesei lehetünk egy mesés történetnek, ahol a jó méltán nyeri el a boldog befejezést, a lélek tisztasága és a belső értékek győzedelmeskednek. Belépő vásárlása mellé ajándék mórahalmi Szent Erzsébet Gyógyfürdő- és Mini Hungary park-belépő jár (lovasszinhaz.morahalom.hu).





Mágnás Miska

Július 30., vasárnap, 20.30 óra

Futó-Dobó Lovasközpont

Miska, a talpraesett lovászfiú pillanatok alatt és a szemünk láttára válik előkelő arisztokratává. Tenyeres-talpas párjából, Marcsából pedig estélyi ruhás dáma lesz, aki Mary grófnőként vonul be az úri társaságba. Mindez azért történik, mert a rátarti család hallani sem akar arról, hogy Baracs, az egyszerű tiszttartó lányukat, Rolla grófnőt vegye feleségül. Óriási szerencse, hogy a kleptomániás nagymama nem törődve efféle előítéletekkel a

fiatalok mellé áll, így az operett felhőtlenül juthat el a vidám fináléig.



Zsombó

100 Tagú Cigányzenekar

Július 29., szombat, 20.30 óra

Zsombói Szabadtéri Színpad



A 100 Tagú Cigányzenekar vendége a Balkan Fanatik, közreműködik a Mayossa Táncegyüttes. A nyári menüsorban igazi pezsgő forgatagként fog szerepelni 40 tagjával a Mayossa, a maga helyi, jellegzetes ízét adva ehhez a remekbeszabott desszerthez, melyet a két országos hírű zenekar szolgál fel. Mozi SZEGED



BELVÁROSI MOZI

ZSIGMOND VILMOS TEREM

Gru 3. (m. b.): 16.30 óra.

Dunkirk (m. b.): 18.15 óra.

Atomszőke (m. b.): 20.15 óra.

BALÁZS BÉLA TEREM

Lengemesék (magyar): 15 óra.

Valerian és az ezer bolygó városa

(feliratos): 16.15 óra.

1945 (magyar): 18.45 óra.

Baywatch (m. b.): 20.30 óra.

CSŐKE JÓZSEF TEREM

Dzsungel mentőakció (m. b.): 16.15 óra.

Kincsem (magyar): 17.45 óra.

Szerelmes sms (feliratos): 20.30 óra.



PLAZA CINEMA CITY

Atomszőke (feliratos): 10.40, 13, 15.20, 17.50, 20.10 óra.

Atomszőke (m. b.): 22.30 óra.

Dzsungel mentőakció (m. b.): 12, 16 óra.

Totál gáz (m. b.): 13.30, 15.30, 17.30, 19.30, 21.30 óra.

Dzsungel mentőakció – 3D (m. b.): 10, 14, 18 óra.

A Karib-tenger kalózai: Salazar bosszúja – 3D (m. b.): 19.40 óra.

A majmok bolygója: Háború – 3D

(m. b.): 14.10 óra.

War for the Planet of the Apes (eredeti nyelven): 20.30 óra.

Gru 3. – 3D (m. b.): 12.30, 16.30, 18.30 óra.

Pókember: Hazatérés – 3D (m. b.): 11.30, 17 óra.

Valerian és az ezer bolygó városa – 3D (m. b.): 11.45, 17.15, 20 óra.

A majmok bolygója: Háború (m. b.): 16.40 óra.

A múmia (m. b.): 22.10 óra.

Baywatch (m. b.): 12.30, 15, 17.30, 20, 22.30 óra.

Dunkirk (m. b.): 11.15, 13.30, 15.50, 18.10, 20.30 óra.

Dunkirk (eredeti nyelven): 22.30 óra.

Egy ropi naplója – A nagy kiruccanás (m. b.): 10.15 óra.

Gru 3. (m. b.): 10.30, 14.30 óra.

Nyomd, bébi, nyomd! (m. b.): 20.10 óra.

Pókember: Hazatérés (m. b.): 13.50, 19.30 óra.

Transformers: Az utolsó lovag (m. b.): 10.45 óra.

Valerian és az ezer bolygó városa (feliratos): 22.15 óra.

Valerian és az ezer bolygó városa

(m. b.): 14.30 óra.

Verdák 3. (m. b.): 11.10 óra. Közélet SZEGED

A közéleti kávéház rendezvénye

a Nemzeti Emlékkertben (Földmíves u. 13.)

17 óra: A hajótörött és A Golgota útján – Gazda József Magyar Örökség, Tamási Áron- és Bethlen Gábor-díjas székelyföldi író két könyvének bemutatója.



Az Agóra Gyermekkuckóban

16 óra: Mesevarázs – Papírszínház: A szusi című mese.



Az Odesszai fiókkönyvtárban

10 óra: meseolvasás és WC-papír-guriga figurák készítése Novkovné Hevesi Andrea, Hegedűs Réka és Szabó Nelli könyvtárosok vezetésével. (Hozzájárulás: 100 Ft.) Városnézés Szeged

Alsóvárosi séta

Július 28., péntek, 9, 11, 13 és 15 óra

Napsugaras Tájház

A séta során megismerhetik Szeged legarchaikusabb városrészét, annak épített örökségét és az ahhoz kapcsolódó szellemi örökségünket. A séta során a résztvevők megismerhetik Alsóváros múltját, népi kultúrájának jellegzetességeit is. A séta ára: 800 Ft. Részvételi szándékukat legkésőbb a séta előtt egy nappal e-mailen vagy telefonon jelezzék (30/501-2822,

illetve szegedalsovarosi.tajhaz@gmail.com).



Belvárosi séta

Július 29., szombat, 11–13 óra

Tourinform-iroda (Dugonics tér 2.)

A séta során felfedezik a belvárost és megismerkednek az 1879-es árvíz után néhány év alatt felépült „palotás város" épületeivel, tereivel, sugárútjaival. Bejárják a Széchenyi teret, megcsodálják a városházát, a sóhajok hídját, megtudják, miért Kossuth Lajos szobra áll a Klauzál téren, és kiről-miről kapta a nevét a Kárász utca. Arra is fény derül, miért áll a szegedi vár maradványa az utca szintjénél két méterrel mélyebben, mióta nézi merengve Erzsébet királyné a színházat, mikor szólal meg Dankó Pista márványhegedűje, és mi az a fogadalom, amelyből a szegedi dóm megszületett. A séta ára: felnőtt: 1200 Ft, diák, nyugdíjas: 800 Ft. Jelentkezés: 62/488-690, 62/488-699 vagy szeged@tourinform.hu.



Kis szegedi színháztörténet

Július 29., szombat, 17–19 óra

Széchenyi tér, Tourinform-pavilon

Nem múlhat el a nyár Szegeden a Szabadtéri Játékok nélkül, aminek a neve egybeforrt a kultúrával és a színjátszással. Vajon honnan indult ez a történet, és kiknek a neve, mely emblematikus helyek kapcsolódnak hozzá? A séta során megismerhetik a szegedi színjátszás történetét, a város színjátszó helyeit, és belesnek a jelenlegi Szegedi Nemzeti Színház épületébe is.

A séta ára: felnőtt: 1200 Ft, nyugdíjas, diák: 800 Ft.



A Szegedi GaudÍ

– Magyar Ede-séta 3.

Július 30., vasárnap, 11–13.30 óra

Tourinform-iroda (Dugonics tér 2.)

A liliomos palotától a Liliom utcáig. Magyar Ede alig nyolc év alatt közel két tucat házat tervezett Szegeden. De vajon tudjuk-e, hol találhatók ezek? Az építészzseni épületeit bemutató sétán olyan bérpaloták és lakóházak is felfedik titkaikat, amelyek még nem szerepeltek eddigi sétáinkon. A kiinduló pont most is a Reök-palota, melynek homlokzatát alaposabban is megvizsgáljuk. Ezután az egykori Endrényi nyomda épülete következik, majd a Bolyai és Jósika utcai épületek. Felkeresünk Magyar Ede jellegzetes kézjegyeit magán viselő bérházakat a Zászló és a Vitéz utcában. A séta ára: 1200 Ft/fő (felnőtt), illetve 800 Ft/fő (gyerek, nyugdíjas). Túra Szelidi-tó

Túra a Kékmoszat tanösvényen

Július 30., vasárnap, 9 óra

Találkozás az üdülőfalu buszmegállójában

A szikes jellegű morotvató kedvelt fürdőhely. Vizében számos, a horgászok által is kedvelt halfaj él.

A nyílt víz, a part menti nádasok, a környező rétek gazdag madárközösségnek adnak otthont. Részvételi díj: felnőtt: 600 Ft, diák, nyugdíjas: 400 Ft, családi (2 felnőtt és 2 gyerek): 1500 Ft. Információ, jelentkezés: Gyurita István, 30/329-5250. Kiállítás Szeged

SALVADOR DALÍ

Július 28., péntek, 17 óra, REÖK

A Salvador Dalí-kiállítást Nátyi Róbert művészettörténész nyitja meg. A tárlat szeptember 24-éig látogatható.



A XXIII. szegedi művésztelep kiállítása

Július 29., szombat, 18 óra, REÖK

A művésztelep kiállítását Kémeri Attila kultúrkubikos nyitja meg.

A tárlat augusztus 25-éig látogatható. A belépés ingyenes.



Családi nap

Július 29–30., szombat–vasárnap

A JGYPK főépülete (Boldogasszony sgt. 6.)

A természet és a kultúra iránt érdeklődőket várják az ingyenes rendezvénysorozatra. Szombaton 10 és 11 órától interaktív tárlatvezetést tartanak a Tudástárban. 13 és 15 órától belvárosi sétán vehetnek részt idegenvezetővel. Vasárnap 9 órától kirándulást tehetnek a Boszorkány-szigetre, gyülekező az SZTE Juhász Gyula Pedagógusképző Kar főépülete előtt. Útjuk során tanulmányozzák a város madarait, rovarvilágát, és kémiai vízvizsgálatokat végeznek.



Emlékkönyvtár- látogatás

Július 28., péntek, 16.45 óra

A Somogyi-könyvtár adminisztrációs pontja

A Somogyi-könyvtár kincseit őrző Emlékkönyvtárban az alapító, Somogyi Károly 43 701 kötetes gyűjteményéből látható egy közel 10 ezer kötetes reprezentatív válogatás. A könyvtár eredeti, több mint százéves könyvállványaival berendezett termében értékes, régi, ritka kötetek találhatók. A bemutatón könyvtörténeti különlegességekkel várják az érdeklő-

dőket. A könyvek védelmére fokozottan ügyelnek, a várható hőmérséklet 17 °C. A bemutató ára egységesen 500 Ft. Fürdő

Strandok Éjszakája

Július 28., péntek, 8–24 óra, Mórahalom, Szent Erzsébet Mórahalmi Gyógyfürdő

Strandok éjszakája a mórahalmi Hungi Summer Beachen: aqua

dance, tűzzsonglőrshow, éjszakai szaunafelöntések, flair show.



Július 28., péntek, 20–24 óra, Szeged, Napfényfürdő Aquapolis

Nyárias hangulatú szaunaszeánszok, szabadtéri koktélbár és tökéletes kikapcsolódás: wellnessmedencék, szauna és gőzkabin, sodrófolyosók, pezsgőágyak, zuhatagok, csúszdapark. Csendes wellness 16 éven felülieknek. A belépő ára: 1700 Ft /fő. A szeánszokra szaunajegyet osztanak, amit a csendes wellness recepcióján, a programok előtt 30 perccel vehetnek át a vendégek.



Strandparti

Július 29., szombat, 11–17 óra, Újszegedi szabadstrand

Vetélkedő a Rádió 88 csapatával és a napozóválogatottal. Kézműves játszóházak várják a gyerekeket, a Barboncás Társulat bemutatja a Fekete kisasszony című darabot. Lehet majd lovas kocsikázni, sárkányhajózni, buborékfocizni, elektromos gördeszkázni. Az Egészséges Szegedért Program keretén belül ingyenes egészségügyi szűrővizsgálatokon és tanácsadáson vehetnek részt.

A strandparti fürdőjeggyel látogatható, külön belépőjegy váltása nélkül. Zene ROUTE 43-koncert

Július 28., péntek, 18 óra,Maroslele

Az Idősek Napközi Otthonának udvara (Petőfi u. 4.)

A zenekar rock&roll és blueszenéket játszik.