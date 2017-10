Segítünk! Így igazodjon el az új szegedi parkolás rendszerben: mutatjuk a zónákat - videó

Június 6-ától megszűnt a hazánkban egyedülálló papíralapú szegedi parkolójegy.Az új parkolórendszer bevezetésével részben megváltoztak a parkolózónák. Viszont: a zöld marad, a kék viszont beolvad a sárgába. A zöldben továbbra is 480 forint egy óra, a sárgában 220 forint.Az új zónákkal új táblák is jöttek, érdemes ezeket is figyelni, hogy kiigazodjon a zónák között.